"Нам не хватает главного". ВСУ столкнулись с трудностями на фронте

WSJ: Россия выпускает за сутки десять тысяч снарядов, а Киев — только две тысячи

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Андрей Коц. На фронтах специальной военной операции — относительное затишье. Бои в основном позиционные. ВСУ после провального наступления перешли в глухую оборону и спешно укрепляют позиции. О том, что российская армия предпринимает в ответ, — в материале РИА Новости.

Отказники в Крынках

Столбики термометров опустились ниже десяти градусов мороза, что внесло коррективы в боевые действия. Дороги занесло снегом, подвозить боеприпасы и перебрасывать подкрепления сложнее. Эффективность дронов существенно снизилась — аккумуляторные батареи на холоде быстро разряжаются. Лесопосадки, сбросившие "зеленку", уже не могут служить укрытием для техники и солдат. И обе противоборствующие стороны не торопятся предпринимать решительные шаги.

Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

На Херсонском направлении бои — на тех же рубежах. Российская армия продолжает утюжить всем чем можно украинский плацдарм в Крынках. Уничтожают окопавшиеся там части ВСУ как на берегу, так и на воде — при переправе.

Украинцы не остаются в долгу: активно применяют FPV-дроны, чья дальность увеличена за счет ретрансляторов, огрызаются артиллерией с более высокого правого берега Днепра. Неясно, как долго они смогут удерживать этот плацдарм — настроения у воюющих здесь бойцов не радужные.

Украинские военные эвакуируют раненого Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

"Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться, — на условиях анонимности рассказал изданию "Страна.ua" офицер ВСУ. — Отказники есть в каждой роте, с ними работают. Бывают и совсем жесткие — порой доходит до суицида. Солдаты не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм. Его целесообразность — загадка. Кстати, среди офицеров тоже немало отказников. Но, в отличие от солдат, это не особо заметно — они находят множество причин не выдвигаться на линию боевого соприкосновения".

Напомним, Владимир Путин, подводя итоги 2023-го, сказал, что ВСУ попали в Крынках в "огневой мешок" и ежедневно несут тяжелые потери. По его словам, Киев посылает своих солдат на уничтожение. "Прямо скажу: нам выгодно, чтобы они и дальше бездумно подавали туда личный состав. К сожалению, такая логика вооруженной борьбы", — отметил Верховный главнокомандующий.

Обойти Угледар

Восточнее, на Запорожском направлении, продолжаются бои на линии Вербовое — Работино. Летом ВСУ здесь нанесли главный удар своего контрнаступления. Им удалось немного продвинуться и занять разрушенное до основания Работино, но выйти на Токмак и развить успех в сторону Бердянска и Мелитополя не получилось. Сейчас российская армия постепенно вытесняет украинцев с их опорных пунктов. Круглосуточно ведутся артиллерийские дуэли.

Не меняется линия фронта и на Южнодонецком направлении, где Киев за лето потерял две бригады практически в полном составе. ВСУ срезали так называемый Времевский выступ на границе с ДНР и заняли несколько сел, включая Старомайорское и Урожайное. Но Старомлиновку, через которую на восток проходит важная трасса, не захватили.

Попробовали наступать восточнее, однако прорвать российскую оборону в треугольнике Новомайорское — Новодонецкое — Керменчик им тоже не удалось.

Российские военные в зоне проведения спецоперации Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Наиболее горячее направление сегодня — Донецкое, где ВС России добились наибольших успехов. В конце минувшего года наконец освободили западный пригород столицы ДНР Марьинку, бои за которую велись с самого начала СВО. Именно отсюда артиллерия киевского режима обстреливала западные окраины Донецка. Российские штурмовики долго и методично "отгрызали" у противника дом за домом, улицу за улицей.

Теперь можно развивать наступление на запад через Георгиевку в направлении Курахово и на юг через Победу на Новомихайловку. Это позволит охватить Угледар с севера и северо-востока, взять под огневой контроль трассы, по которым снабжается засевшая в городе группировка ВСУ.

Снарядный голод

Есть определенный прогресс и на артемовском участке Донецкого направления. Заняв в конце ноября населенный пункт Хромово, передовые части прорываются на запад от Артемовска. Взяли часть Богдановки и значительно продвинулись в сторону Часова Яра. Этот населенный пункт достаточно важен.

Во-первых, в его окрестностях развернуты украинские артиллерийские подразделения, держащие под огневым контролем часть ближайших трасс. Во-вторых, отсюда можно наступать в сторону Константиновки и Краматорска, в котором находится штаб всей группировки ВСУ в Донбассе.

Южнее Артемовска российская армия продолжает штурмовать высоты северо-западнее Клещеевки. Севернее — на Луганском направлении — пытается продвинуться у Синьковки, чтобы выйти на Купянск с северо-востока.

В Серебрянском лесничестве штурмовые части продавили оборону ВСУ и углубились в их боевые порядки. Те пытаются безуспешно контратаковать. Бьются за так называемый Торский выступ, нависающий с востока над Красным Лиманом.

"Грады" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

В целом значительных изменений линии фронта пока нет. Однако динамика для ВСУ вырисовывается неутешительная. На днях газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные Королевского объединенного института оборонных исследований, сообщила, что Россия в среднем выпускает в сутки по десять тысяч снарядов, в то время как Украина — лишь две тысячи. А без артиллерии невозможно не только наступать, но и эффективно обороняться.

Еврокомиссар Терри Бретон заявил, что Евросоюз к весне все-таки поставит Украине миллион артиллерийских снарядов, обещанный еще год назад. До сих пор Киев получил лишь 300 тысяч. Впрочем, учитывая состояние европейской промышленной базы, эта цель для западных союзников ВСУ вряд ли достижима.