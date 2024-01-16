Проясняется ситуация по перспективным эсминцам DDG (X) для ВМС США

На USNI news, вышла статья, в которой озвучены некоторые ТТХ, перспективных эсминцев и сроки их появления.

Стоит сразу отметить, что картинка имеет сугубо иллюстративный характер, поскольку никаких реальных чертежей, хотя бы самых общих, в свободном доступе еще нет. Сами американцы говорят, что водоизмещение будет около 13 500 тонн, то есть больше, чем у "Тикондероги", примерно равное китайскому т=Тип 055, но меньше чем у "Замволта". Общая компоновка - нечто среднее между "Арли Берком" и "Тикондерогой". Присутствует довольно большая кормовая надстройка, пусть и меньшего размера, чем у "Тики". Однако у "Тикондерог" кормовая надстройка появилась по причине необходимости размещения дополнительных АФАР и станций наведения ЗРК. Какая причина в данном случае, пока непонятно.

Согласно первоначальной информации, силовая установка будет частично скопирована с "Замволта", т. е. газовые турбины будут "крутить" электрогенераторы, а те в свою очередь будут питать электродвигатели. В прошлом году, прототип такой СУ, собран на наземном испытательном стенде, на верфи в Филадельфии, штат Пенсильвания, чтобы проверить заявленные характеристики и надежность.

Как утверждается, подобная схема позволит иметь достаточное количество электроэнергии и для движения, и для работы корабельных систем.

Как заявил контр-адмирал ВМС США Фред Пайл, директор по надводным боевым действиям:

ВМС построят новый DDG(X), на основе мощного радара противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6, разработанного для Флайт III, текущий запас ракет для систем вертикального пуска будет увеличен ориентировочно на 30%. Возможно, он станет платформой для размещения будущих гиперзвуковых ракет.

Начало строительства ожидается в 2032 году, ориентировочная стоимость 3,4 млрд. долларов за единицу, что сопоставимо с Zumwalt.

Строительство будет вестись на уже давно известных и проверенных судоверфях General Dynamics Bath Iron Works в Бате, штат Мэн, и HII's Ingalls Shipbuilding в Паскагуле, штат Миссисипи. Но не исключено, что контракт может быть заключен и с третьей фирмой, с целью диверсификации строительства и устранения возможных рисков. Хотя "риск" там один - рост стоимости по мере реализации проекта. С этим ВМС США уже сталкивались при реализации всё тех же "Замволтов", которые сначала планировалось выпускать десятками.

Предполагается, что строительство серии эсминцев "Арли Берк" Флайт III продлится приблизительно до 2035 года, что бы флот не пострадал, если вдруг с перспективными эсминцами, повторится всё та же история, как с "Замволтами".