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Военное обозрение

Отставной американский генерал назвал три сценария завершения конфликта на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Дальнейшая судьба Украины зависит от помощи Запада, на сегодняшний день имеются несколько вариантов развития событий, заявил бывший командующий Объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав.

По мнению отставного генерала, существуют три сценария окончания конфликта на Украине, где только один предусматривает победу Киева, в остальных двух выигрыш на стороне Москвы. К тому же, этот единственный вариант победы напрямую связан с военной помощью Запада, что еще раз доказывает, что Украина является полностью зависящим от других государством.

В беседе с американским журналом Newsweek Бридлав обрисовал вероятные сценарии окончания конфликта. По его словам, первый и второй сценарии предусматривают победу России и только третий победу Украины. Согласно первому, Запад оставит помощь Украине на сегодняшнем уровне, что в итоге приведет к проигрышу Киева, так как у Москвы больше людей и ресурсов.

Второй вариант не ушел далеко от первого, в нем Запад вообще отказывается от помощи Киеву, в итоге Украина проигрывает с большими потерями и полностью подчиняется России. Ну, а третий вариант предусматривает передачу Украине всего, что она просит, после чего Киев "одержит победу". При этом генерал так и не пояснил, что он подразумевает под этой "победой".

Стоит отметить, что все три сценария напрямую связаны с помощью западных стран, т.е. на Западе прямо говорят, что без нее Украина существовать не может. А вот будет ли в дальнейшем предоставляться эта самая помощь, пока не ясно. Судя по последним событиям, все идет к тому, что поток оружия и денег, последние годы вливавшийся на Украину, все же иссякнет.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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