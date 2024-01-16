Расчет «Искандера» группировки войск «Запад» ударил по инфраструктуре ВСУ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ 15 января показало пуски ракеты в ходе боевой работы расчета.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от линии боевого соприкосновения, но способны наносить огромный ущерб противнику.

«Пусковая установка находилась на боевом дежурстве. Нам пришла команда на готовность к работе. Расчет вывел пусковую установку в готовность к нанесению ракетного удара. После чего машина произвела пуск. Пуск прошел штатно. Цель поражена. Комплекс «Искандер» зарекомендовал себя только с положительной стороны. Аналогов в мире ему нет. Довольно простой в обучении и очень эффективен при применении по назначению», — рассказал начальник расчета пусковой установки ОТРК «Искандер» с позывным Утес.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 км. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны. В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для вражеских систем ПВО. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь их невозможно, пояснили в оборонном ведомстве.

Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток производить пуски, отметили в оборонном ведомстве. Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство и готовы отработать по целям по первой же команде. Боевая задача может поступить в любой момент. От получения координат цели до пуска — считанные минуты.

Командно-штабную машину ОТРК называют мозгом всего комплекса. Здесь командир батареи на компьютер получает координаты о том, где находятся объекты противника. Цель плановая, основательно проработанная разведкой — хорошо замаскированный командный пункт противника.

Вместе с пусковой установкой меняет дислокацию и весь комплекс. Командно-штабная и транспортно-заряжающая машины, взвод охранения, связисты. На новом месте подразделение должно оказаться через определенное время после пуска. К тому же нужно с максимальной скоростью обустроить необходимую инфраструктуру.

За всё время специальной военной операции комплексы «Искандер» не единожды зарекомендовали себя как грозное и эффективное оружие. Успешные пуски и уничтоженные цели тому подтверждение.

6 января британский аналитик Александр Меркурис напомнил Украине о наличии у России более мощных ракет. Он отметил, что русские еще не применили свою самую передовую ракету «Циркон», которую, уже начали производить серийно. Он признал, что никому не известно, сколько таких стоит на вооружении, но, подчеркнул эксперт, это гиперзвуковая ракета.

1 декабря журнал Military Watch Magazine сообщил, что потери ВСУ увеличились из-за двойных ударов ракетами «Искандер-М» со стороны российских войск. Издание отметило, что противовоздушная оборона (ПВО) Украины становится всё более критически истощенной,

25 ноября военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS допустил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожат авиабазы ВСУ с истребителями F-16 ракетами «Кинжал» и «Искандер». По его мнению, в небе американские самолеты также не будут в безопасности, а после их уничтожения российские военные смогут изучить F-16 и разработать еще более совершенные системы противодействия западным истребителям.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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