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Известия.ru

В Москве военнослужащих наградили за подбитые в зоне СВО иностранные танки

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В Центральном Доме Российской Армии в Москве состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ), отличившихся в ходе спецоперации, и вручение четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 и Challenger на запорожском направлении осенью 2023 года. Минобороны РФ 15 января представило фрагмент торжества.


«Это ребята, которые своими самоотверженными действиями и героизмом сумели доказать преимущества нашего русского оружия над оружием иностранного производства», — сказал на церемонии представитель командования Воздушно-десантных войск полковник Сергей Бойко и поблагодарил бесстрашных воинов «крылатой пехоты» за их подвиг.

По словам заместителя командира противотанкового взвода с позывным Пастырь, военнослужащих наградили грамотами и ценными подарками.

Сертификаты номиналом 500 тыс. рублей были вручены четырем военнослужащим ВДВ войск. Награжденные десантники признались, что специально танки не выслеживали, но когда они появились перед ними, то им устроили «теплый прием». Немецкий Leopard 2 и британский Challenger были подбиты с первого пуска управляемой ракеты или выстрела орудия, а вторым танки были уничтожены.

Бойцы повторяли, что просто выполняли свою боевую задачу — не допустили прорыва противника к передовым позициям РС РФ.

После награждения военнослужащие вернулись в штатные подразделения в зону проведения СВО для дальнейшего выполнения поставленных задач.

30 ноября 2023 года Минобороны РФ показало как военнослужащие армии Западного военного округа (ЗВО) за уничтожение танка Leopard 1A5 в зоне спецоперации получили госнаграды и сертификат на 700 тыс. рублей. Заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой отметил расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), бойцов с позывными Питер и Якут, которые уничтожили танк Leopard 1A5.

Также в тот день на премии «Золотой граммофон» бойцам СВО вручили сертификаты на 1 млн рублей. Российские военнослужащие вышли на сцену в форме и балаклавах. Зал встретил их аплодисментами.

До этого, 15 июня, российские артисты Григорий Лепс и Николай Басков в рамках вечеринки «Русской медиагруппы», которая состоялась во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), объявили о награде в 1 млн рублей каждому бойцу, который уничтожит танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard. Басков тогда отметил, что он и другие артисты как представители творчества вносят свой вклад.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Минoбороны РФ
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