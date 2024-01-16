Киев заявил, что продолжит приглашать Пекин на встречи по "формуле мира"

Глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что для Украины "важно, чтобы Китай был за столом"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Украина будет продолжать приглашать Китай на встречи, посвященные ее "формуле мира", участие Пекина важно для Киева. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе по итогам четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской инициативе.

"К сожалению, сегодня нет представителей Китая. Мы [их] приглашали, мы будем продолжать приглашать. Для нас важно, чтобы Китай был за столом", - сказал он, указав, что надеется на участие Пекина в таких встречах в будущем.

В 2023 году состоялись три встречи, посвященные этой инициативе Киева. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября, Китай не принял в ней участие.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что встреча в Давосе будет использована Западом, чтобы путем обмана и шантажа попытаться перетянуть на сторону Украины страны глобального Юга и Востока. При этом Захарова выразила уверенность, что партнеры РФ в Азии, Африке и Латинской Америке в полной мере осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в откровенно антироссийские инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.