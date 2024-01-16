Захарова призвала Запад прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров

Россию не заманят в ловушку "психоделического процесса", сказала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Западные страны, если хотят переговоров по Украине, должны прекратить вооружать Киев. Об этом заявила "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы швейцарского дипведомства Иньяцио Кассиса о необходимости привлечь Россию к дискуссиям по Украине.

"Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, это один разговор. Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления", - отметила Захарова.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, выступая на пресс-конференции в Давосе, сказал, что ведется работа по присоединению России к дискуссиям по Украине при посредничестве других стран, отметив, что проводить мирную конференцию без участия РФ невозможно.

​​​​​​"Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят", - подчеркнула дипломат.