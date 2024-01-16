Страны Юга в Давосе подчеркнули необходимость учитывать озабоченности России

Представитель Евросоюза после переговоров отметил, что партнеры Глобального Юга также выразили сочувствие судьбе украинцев и их страданиям

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Некоторые страны Юга на встрече по украинской "формуле мира" в Давосе подчеркнули необходимость учитывать озабоченности России. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель Евросоюза после переговоров.

"В то время как партнеры Глобального Юга в целом выразили сочувствие судьбе украинцев и их страданиям, некоторые [страны Юга] подчеркнули необходимость учитывать озабоченности России", - сказал он.