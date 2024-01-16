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ТАСС

Дерипаска заявил, что украинский конфликт закончится не раньше мая 2025 года

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Олег Дерипаска
Олег Дерипаска.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Предприниматель отметил, что конструктивный диалог по урегулированию невозможен без России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Конфликт на Украине будет продолжаться, как минимум, до мая 2025 года. Такое мнение выразил российский предприниматель Олег Дерипаска, комментируя предстоящую четвертую встречу по украинской "формуле мира" на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который начнет свою работу 15 января.

"Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется", - написал он в Telegram-канале.

Предприниматель также указал на то, что конструктивный диалог по украинскому урегулированию невозможен из-за того, что сторона РФ не будет представлена на мероприятии. "Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится - российской делегации не будет", - отметил он.

В 2023 году состоялись три встречи в формате украинской "формулы мира". Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября 2023 года. Нынешняя встреча в Давосе созвана по инициативе Швейцарии и Украины. Ее сопредседателями являются глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Россия не была приглашена ни на одну из четырех встреч. 14 января Кассис заверил, что Россия обязательно будет подключена к дискуссиям в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию. 

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