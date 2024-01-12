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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Какая судьба ждет ракеты ЗРК С-200 Беларуси и России, способные нести ядерную БЧ

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ЗРК С-200
ЗРК С-200.
Источник изображения: belvpo.com

На фоне последних событий, в частности, террористоической атаки киевского режима по городу Белгороду, где погибли люди и, что самое главное – дети, хотелось бы в очередной раз поднять вопрос гуманности и того, что мы могли бы противопоставить противнику.

С российской стороны никто еще не поднимал вопрос использования советских ракет С-200, которых на складах России и Беларуси десятки, а то и сотни тысяч. Трудно сказать, являются ли такие запасы стратегическим резервом или ожидают своей скорой утилизации. Однако, можно с уверенностью заявить о тех возможностях для российской армии, которые пока даже не рассматриваются для решения задач СВО.

Что касается ракеты С-200, то ее основным недостатком является точность и наведение, если говорить о поражении конкретных объектов на земле. Ведь не раз Президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на том, что российская армия уничтожает только военные и связанные с ними объекты ВСУ. Подчеркнем, точечно уничтожает. Поэтому основной упор делается на высокоточном оружии.

Между тем, ВСУ уже неоднократно использовали ракеты С-200 для нанесения ударов по российской территории, в частности, по Крыму.

Сама ракета С-200 имеет массу боевой части – 220 кг, массу разрывного заряда – 90 кг. В обычном исполнении поражающими элементами боевой части являются стальные элементы сферической формы, имеющие начальную скорость разлёта в статике 1700 м/с. Всего в б/ч около 37 тыс. штук поражающих элементов. Что касается дальности применения, то по баллистике она может достигать до 300 км. А уже в модернизированных вариантах – до 600 км.

Что примечательно, и не для кого ни секрет – есть также варианты, где ракета может вооружаться (СБЧ ТА-18), для поражения групповых целей на земле (например, 5В28Н (В-880Н)).

Вариантов применения можно рассмотреть множество, но основная цель – это перегрузка системы ПВО противника, который будет вынужден реагировать на каждый пуск минимум двумя дорогостоящими западными ракетами.

Однако, если рассмотреть сценарий дальнейшей модернизации ракет, в частности, работы над точностью и наведением, то данные ракеты смогли бы сыграть не только роль отвлечения ПВО противника, но и точечно поражать объекты ВСУ на больших дальностях. Не трудно представить, что будет с площадными объектами ВСУ, в случае запуска нескольких волн ракет С-200 на одном направлении.

В заключении лишь отметим, что запас ракет данного класса на складах достигает десятков тысяч. Решение по ним до сих пор не принято. Гуманность и здравый рассудок у русского человека всегда был на первом месте.

Павел Ковалев

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
С-200
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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