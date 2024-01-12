Новые российские беспилотники «Куб» назвали кошмаром для ВСУ. Что это за дроны?

Эксперт по беспилотникам Федутинов: БЛА «Куб» сложно обнаружить и сбить

Российские беспилотные летательные аппараты типа «Куб» могут стать настоящим кошмаром для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил портал Newsweek. Что это за беспилотник, о его преимуществах и недостатках - в материале «Газеты.Ru».

По мнению Newsweek, усовершенствованная боевая часть БЛА «Куб» трансформирует этот аппарат в «более грозный кошмар для противника». По данным издания, боеприпас изготовлен из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее традиционной в этом случае смеси тротила с гексогеном.

Как рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, БЛА «Куб» - первое изделие, созданное в сегменте «беспилотников-камикадзе» разработчиками ижевской компании ZALA Aero, которая в дальнейшем стала известна благодаря удачной разработке барражирующего боеприпаса «Ланцет» (ZALA Lancet, изделие 51/52).

Источник изображения: Алексей Паньшин/РИА "Новости"

Барражирующие боеприпасы представляют собой аппараты с боевыми частями различных типов, способные осуществлять продолжительный полет над заданной местностью или в определенную точку, занимаясь поиском и последующим поражением обнаруженных наземных целей.

БЛА «Куб» выполнен по схеме «бесхвостка». На аппарате использовано треугольное крыло с переменной стреловидностью по передней кромке, снабженное законцовками.

Разработчикам удалось сделать относительно недорогое по себестоимости изделие, способное наносить точечные удары по объектам противника.

В качестве силовой установки применен электромотор, вращающий толкающий винт. В какой-то степени силуэт беспилотника напоминает небезызвестную «Герань», только в уменьшенном масштабе - масса «Куба» составляет около 15 кг, а размах крыла - порядка 120 см.

Преимущества и недостатки

Как подчеркнул Денис Федутинов, БЛА «Куб» в силу малых массогабаритных размеров, использованию композитных материалов и электрическому двигателю, обусловливающему низкую акустическую и тепловую заметность, сложно обнаружить и сбить традиционными зенитными ракетными средствами. Эти обстоятельства наряду со скрытостью запуска, обеспечиваемого применением портативной катапульты, делают его довольно удачным решением в своем сегменте.

В то же время, как часто бывает с первыми разработками, у БЛА «Куб» есть недостатки:

*1. Во-первых, это довольно малая продолжительность полета - около 30 минут, и, как следствие, малый радиус действия БЛА. Увеличение этого параметра позволило бы отодвинуть место старта вглубь контролируемой российскими войсками территории, что снизило бы риски для операторов. А в случае запуска вблизи линии боевого соприкосновения дало бы возможность поражать цели, находящиеся в более глубоком тылу противника.

*2. Во-вторых, это небольшая грузоподъемность - масса бортовой полезной нагрузки составляет порядка 3 кг. Ее повышение привело бы к возможности применения более широкой номенклатуры боевых частей, что повысило бы гибкость применения БЛА «Куб» и расширило диапазон поражаемых целей.

*3. В-третьих, изначально изделие было лишено оптической системы наблюдения и наведения на цель. Фактически его полет проводился по заранее заложенным в систему управления координатам цели, обнаруженной другими средствами разведки.

Как полагает Денис Федутинов, добавление полнофункциональной оптико-электронной системы неизбежно вело бы к существенному удорожанию всего комплекса в целом. Однако здесь возможны компромиссные решения, например, связанные с применением относительно недорогой оптики с последующей бортовой интеллектуальной обработкой видео для корректировки маршрута и наведения в автоматическом режиме на финальном участке полета.

Работа по проекту продолжается в концерне "Калашников". Учитывая накопленный с момента первой публичной демонстрации комплекса на оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби опыт боевого применения, в том числе и в рамках СВО, специалисты могли доработать упомянутые выше моменты.

Кроме того, с учетом перспективности группового применения БЛА в составе смешанных групп с разведчиками и беспилотниками-камикадзе, а также групп, включающих несколько барражирующих боеприпасов для повышения результативности поражения целей, не исключено, что подобные решения могли быть применены и в случае с «Кубом».

Так что главные неприятности для Вооруженных сил Украины, связанные с боевым применением российских барражирующих боеприпасов, уже начались, а впереди ВСУ ожидают беды неизмеримо большего масштаба.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок