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ТАСС

Белый дом сообщил о прекращении поставок оружия на Украину

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Источник изображения: Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Решение приняли в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование", - сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву.

"Критически важно, чтобы Конгресс [США] действовал по этому запросу [на выделение дальнейших бюджетных средств для Украины], касающемуся национальной безопасности, чтобы мы получили дальнейшее финансирование", - считает Кирби. "Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась", - подчеркнул сотрудник СНБ. По его оценке, "необходимость [в предоставлении Киеву новых американских вооружений] сейчас острая, особенно в зимние месяцы".

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. 

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Израиль
Китай
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