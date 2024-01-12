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ТАСС

Президент Латвии анонсировал передачу Украине нового пакета военной помощи

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Эдгарс Ринкевичс
Эдгарс Ринкевичс.
Источник изображения: sputniknewslv.com

Он включает гаубицы, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, ракеты ПВО, минометы, вертолеты, беспилотные аппараты и индивидуальную зимнюю экипировку, заявил Эдгарс Ринкевичс

ВИЛЬНЮС, 11 января. /ТАСС/. Латвия направит Украине новый пакет военной помощи, включающий вооружение и зимнюю экипировку. Об этом, как сообщил портал национального гостелерадио lsm.lv, заявил президент Эдгарс Ринкевичс.

"Я проинформировал президента Украины о пакете помощи, который включает гаубицы, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, ракеты ПВО, минометы, вертолеты, беспилотные аппараты и индивидуальную зимнюю экипировку", - приводятся в сообщении его слова.

Как отметил Ринкевичс, фактическая государственная и общественная помощь, направленная Латвией Украине, составляет около 1% валового внутреннего продукта балтийской республики и превышает €600 млн.

Рига и Киев подписали в четверг меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в военной области для совместной реализации проектов в сфере индустрии обороны и безопасности. 

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Страны
Латвия
Украина
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