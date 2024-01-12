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ТАСС

В Госдепе разочаровались позицией Венгрии по Украине

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Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия
Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия.
Источник изображения: © AP Photo / MTI, Tibor Illyes

США считают ее неконструктивной, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Американская администрация разочарована позицией Венгрии по Украине и считает ее неконструктивной. Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Мы разочарованы тем, что премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан решил держаться в Европейском союзе в одиночку, подвергая сомнению то <...>, следует ли оказывать помощь украинцам, добивающимся той же самой свободы, которой хотел он, будучи юношей-студентом", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. "Полагаю, что это дело в действительности надо уладить самой Европе. Однако мы бы хотели видеть Венгрию конструктивным партнером", - отметил О'Брайен.

Кроме того, он сообщил, что США ожидают от Венгрии скорейших шагов, направленных на завершение процесса вступления Швеции в НАТО. "<...> Венгрия всегда нам говорила, что не будет последней страной, ратифицирующей вступление Швеции в НАТО. И мы все еще рассчитываем, что так оно и будет. Посмотрим, выполнит ли она (Венгрия - прим. ТАСС) свое обещание <...>", - подчеркнул дипломат.

На встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе 14-15 декабря Виктор Орбан заблокировал внесение поправок в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, нацеленных на выделение Украине €50 млрд. 9 января газета Politico сообщила со ссылкой на европейских дипломатов и документ Еврокомиссии, направленный председательствующей в Совете ЕС Бельгии, что Венгрия может одобрить помощь Украине, если средства будут выделяться из внебюджетных источников и не сразу, а постепенно, на ежегодной основе, при соблюдении контроля за их использованием. Новый план, который будет обсуждаться на саммите ЕС 1 февраля, предусматривает предоставление Украине по €12,5 млрд в год за счет грантов и кредитов. Венгрия поддержала такой вариант развития событий. 

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Бельгия
Венгрия
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Украина
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