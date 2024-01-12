СМИ: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз

По данным портала irozhlas.cz, Кремль начал "крупно инвестировать в развитие и производство дронов", что проявилось и в их числе

ПРАГА, 11 января. /ТАСС/. Российские силы на Украине в восемь раз превосходят ВСУ по применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил чешский новостной портал irozhlas.cz со ссылкой на источники в зоне военного конфликта.

"Восемь к одному [превосходство РФ в беспилотниках] - это оценка нескольких украинских групп [военнослужащих в зоне соприкосновения], основанная на числе российских дронов, которые их атакуют, - говорится в сообщении. - Кремль начал крупно инвестировать в развитие и производство дронов, что проявилось и в их числе".

На позиции ВСУ обрушивается такое количество российских БПЛА, что украинские солдаты, по свидетельству очевидцев, по четыре часа подряд не могут высунуться из блиндажа, говорится в сообщении портала.