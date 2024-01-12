Войти
ТАСС

СМИ: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз

666
1
0
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

По данным портала irozhlas.cz, Кремль начал "крупно инвестировать в развитие и производство дронов", что проявилось и в их числе

ПРАГА, 11 января. /ТАСС/. Российские силы на Украине в восемь раз превосходят ВСУ по применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил чешский новостной портал irozhlas.cz со ссылкой на источники в зоне военного конфликта.

"Восемь к одному [превосходство РФ в беспилотниках] - это оценка нескольких украинских групп [военнослужащих в зоне соприкосновения], основанная на числе российских дронов, которые их атакуют, - говорится в сообщении. - Кремль начал крупно инвестировать в развитие и производство дронов, что проявилось и в их числе".

На позиции ВСУ обрушивается такое количество российских БПЛА, что украинские солдаты, по свидетельству очевидцев, по четыре часа подряд не могут высунуться из блиндажа, говорится в сообщении портала. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.05.2023
"Серьезный козырь". Кому передали ключи от Крыма
31.08.2022
Проект «Арктур» - российская подводная лодка будущего
26.05.2022
ВСУ стали получать гаубицы М777 с цифровой системой наведения из Канады
28.02.2022
Украина так и не смогла заменить советские БМП
30.01.2019
В гибридной осаде
09.04.2018
Ядерная дубина терроризма
10.07.2013
Военно-воздушные силы Исламской Республики Иран
1 комментарий
№1
12.01.2024 23:25
А кто бомбит Белгород, курск, Донбасс и даже Москву?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 00:01
  • 58206
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 23:25
  • 1
СМИ: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз
  • 12.01 23:21
  • 1
Медведев заявил, что попытки ВСУ уничтожить пусковые установки спровоцируют ядерный удар
  • 12.01 23:19
  • 1
"Возврат к здравому смыслу". Какие реформы необходимы российской армии на фоне СВО
  • 12.01 17:07
  • 11
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 12.01 14:01
  • 0
Американская экспансия в Скандинавию началась
  • 12.01 13:52
  • 343
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.01 06:48
  • 0
О ВМФ России
  • 12.01 05:22
  • 4
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 12.01 01:45
  • 2
WP: отказ Шольца от поставок Киеву Taurus демонстрирует двойственность Запада
  • 11.01 21:02
  • 2
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 11.01 13:34
  • 1
Какая судьба ждет ракеты ЗРК С-200 Беларуси и России, способные нести ядерную БЧ
  • 11.01 12:06
  • 1
Швеция выделила Молдавии и Грузии по полмиллиона долларов на военные нужды
  • 11.01 04:56
  • 0
Будет ли Россия пытаться "захватить" б. Украину?
  • 11.01 03:21
  • 2
Военные приготовления НАТО