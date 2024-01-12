Медведев заявил, что заметный прирост добровольцев в ВС РФ деморализовал Киев

Зампред Совбеза РФ отметил, что принудительно мобилизованы и украинцы, находящиеся в странах Евросоюза

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Заметный прирост добровольцев в Вооруженные силы России заставил Киев начать принудительную мобилизацию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.

"Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление. Киевский режим, как вы знаете, срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан", - сказал он.

Медведев отметил, что принудительно мобилизованы и украинцы, находящиеся в странах Евросоюза.

"Посмотрим, чем у них это закончится, а мы с вами работу продолжим", - подытожил зампред Совбеза РФ. Кадры совещания опубликованы на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".