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РИА Новости

Медведев сообщил, что ВС России доукомплектовали полностью и в срок

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Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Медведев: в 2023 году в интересах ОГВ привлекли более полумиллиона человек

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Поставленные задачи по доукомплектованию ВС РФ выполнены в полном объеме и в обозначенные сроки, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Поставленные президентом задачи по доукомплектованию Вооруженных Сил выполнены в полном объеме и в те сроки, в которые были определены", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

Более 500 тысяч человек привлечено в интересах объединенной группировки войск в прошлом году, из них 420 тысяч - контрактники, остальные - добровольцы, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"По данным министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тысяч человек, то есть полмиллиона человек. Из них 420 тысяч - это граждане, которые были приняты на военную службу по контракту, и более 80 тысяч граждан в качестве добровольцев. Цифры говорят сами за себя", - заявил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.

Видеозапись с совещания опубликована в четверг на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
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