Войти
Военное обозрение

Производитель объявил о выпуске тысячного экземпляра истребителя F-35

576
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Более 773 тысяч часов провели в воздухе к январю 2024 года американские боевые самолеты F-35. В общей сложности они сделали почти 470 тысяч вылетов.

Об этом говорится в сообщении американской компании Lockheed Martin, выпускающей данную технику.

К данному времени в мире прошли подготовку по управлению этим самолетом 2280 пилотов и более 14 тысяч человек технического персонала из 14 государств. Истребители F-35 размещены или могут размещаться на 32 военных базах и 11 боевых кораблях. А в международной программе JSF по разработке и приобретению данного самолета задействовано 17 государств планеты.

Но самое главное, что производитель объявил о выпуске тысячного экземпляра истребителя F-35. Он вместе с другими своими новейшими «собратьями» пока не передается в эксплуатацию, а находится на стоянке в ожидании обновления программного и аппаратного обеспечения TR-3. Его создание из-за ряда проблем задерживается. А когда TR-3 будет готово, самолет приобретет характеристики версии Block 4. Они включают в себя большие вычислительные возможности бортового компьютера, улучшенные электрооптические датчики, новые системы вооружения и т.д. Наиболее значимыми элементами модернизации считаются новые радар и комплекс РЭБ.

Предполагается завершить работу над обновлением примерно до конца весны или в начале лета текущего года.

Несмотря на задержку TR-3, в мире эксплуатируется больше истребителей F-35, чем всех других боевых самолетов пятого поколения вместе взятых.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ИТ
Похожие новости
01.11.2021
США приступили к блокаде России
22.07.2021
Облик перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения ЛТС
14.02.2020
F-35 для Польши – непосильная ноша мнимой безопасности
04.02.2019
Пентагон рассказал о критических дефектах F-35
15.01.2019
Эксперты: Китай скопировал американский F-35
19.07.2016
Принуждение к миру: Россия привезла на Фарнборо-2016 только гражданские самолеты
16.07.2014
Слабое звено турецкой обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 00:01
  • 58206
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 23:25
  • 1
СМИ: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз
  • 12.01 23:21
  • 1
Медведев заявил, что попытки ВСУ уничтожить пусковые установки спровоцируют ядерный удар
  • 12.01 23:19
  • 1
"Возврат к здравому смыслу". Какие реформы необходимы российской армии на фоне СВО
  • 12.01 17:07
  • 11
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 12.01 14:01
  • 0
Американская экспансия в Скандинавию началась
  • 12.01 13:52
  • 343
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.01 06:48
  • 0
О ВМФ России
  • 12.01 05:22
  • 4
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 12.01 01:45
  • 2
WP: отказ Шольца от поставок Киеву Taurus демонстрирует двойственность Запада
  • 11.01 21:02
  • 2
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 11.01 13:34
  • 1
Какая судьба ждет ракеты ЗРК С-200 Беларуси и России, способные нести ядерную БЧ
  • 11.01 12:06
  • 1
Швеция выделила Молдавии и Грузии по полмиллиона долларов на военные нужды
  • 11.01 04:56
  • 0
Будет ли Россия пытаться "захватить" б. Украину?
  • 11.01 03:21
  • 2
Военные приготовления НАТО