Более 773 тысяч часов провели в воздухе к январю 2024 года американские боевые самолеты F-35. В общей сложности они сделали почти 470 тысяч вылетов.

Об этом говорится в сообщении американской компании Lockheed Martin, выпускающей данную технику.

К данному времени в мире прошли подготовку по управлению этим самолетом 2280 пилотов и более 14 тысяч человек технического персонала из 14 государств. Истребители F-35 размещены или могут размещаться на 32 военных базах и 11 боевых кораблях. А в международной программе JSF по разработке и приобретению данного самолета задействовано 17 государств планеты.

Но самое главное, что производитель объявил о выпуске тысячного экземпляра истребителя F-35. Он вместе с другими своими новейшими «собратьями» пока не передается в эксплуатацию, а находится на стоянке в ожидании обновления программного и аппаратного обеспечения TR-3. Его создание из-за ряда проблем задерживается. А когда TR-3 будет готово, самолет приобретет характеристики версии Block 4. Они включают в себя большие вычислительные возможности бортового компьютера, улучшенные электрооптические датчики, новые системы вооружения и т.д. Наиболее значимыми элементами модернизации считаются новые радар и комплекс РЭБ.

Предполагается завершить работу над обновлением примерно до конца весны или в начале лета текущего года.

Несмотря на задержку TR-3, в мире эксплуатируется больше истребителей F-35, чем всех других боевых самолетов пятого поколения вместе взятых.