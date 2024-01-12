Ставка США на обострение обстановки

Американцы оценивают риски эскалации боевых действий на Украине

Стремление Вашингтона к доминированию в эскалации военных и невоенных способов давления на Москву определяется ставкой на достижение заявленных им геополитических целей. Приоритетной целью является нанесение России стратегического военного поражения, раздробление и уничтожение нашей страны.

Доминирование в эскалации проявляется в действиях американской администрации на Украине по направлениям масштабных поставок Киеву современного оружия, массовой подготовки военнослужащих ВСУ, направления офицеров-наемников из США и других стран НАТО для оказания содействия, а то и прямого участия в подготовке и проведении диверсионно-террористических актов, передачи разведывательной информации и т.п. Делается это с расчетом, что последовательное наращивание военной помощи киевским властям в конечном итоге приведет к поражению России.

ФАКТОРЫ УСИЛЕНИЯ ЭСКАЛАЦИИ

Сегодня важными факторами возможного усиления эскалации противоборства в специальной военной операции на Украине являются следующие.

Во-первых, это сохранение и наращивание политической, военной и военно-технической поддержки Киеву со стороны США и НАТО. Администрация Джозефа Байдена не может согласиться с перспективой полной потери контроля над Украиной в преддверии президентских выборов в США в ноябре 2024 года. В окружении Байдена все еще сильны позиции «ястребов», считающих, что как минимум до конца президентских выборов в США о каких-либо подвижках в позициях России и Украины говорить не стоит.

Во-вторых, это дальнейшее расширение НАТО и наращивание военного присутствия блока на границах России – на Украине, в Финляндии, в Балтийском море и в Арктике.

В-третьих, это нарастающая угроза политического, экономического и военного коллапса киевского режима, усиление внутренней борьбы в правящих структурах Киева между политиками и военными. Все это создает обстановку неопределенности и непредсказуемости, что может привести к усилению иррациональных мотивов в действиях Вашингтона, Брюсселя и Киева и способствовать непреднамеренной или случайной эскалации конфликта.

И наконец, это усиление реальной угрозы сплоченности и единству НАТО, Евросоюза и других многосторонних форматов под эгидой США (таких как AUKUS и Четырехсторонний диалог по безопасности) на фоне успешных действий российских войск на театре СВО и консолидации государств Большого Ближнего Востока и Африки в связи палестино-израильским военным конфликтом.

В своих военно-политических построениях консолидированный Запад рассматривает эскалацию как увеличение интенсивности или масштабов военного конфликта с пересечением порога, который один или несколько участников считают значимыми. Эскалация может быть вертикальной (изменение интенсивности конфликта) или горизонтальной (изменение географического масштаба конфликта). Действия Запада на Украине способствуют развитию как вертикального, так и горизонтального измерений военного конфликта.

НОВЫЙ ВИТОК ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЭСКАЛАЦИИ

Нарастающее прямое участие некоторых государств НАТО на Украине, развитие палестино-израильского военного конфликта, риск возможной конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) из-за Тайваня повышают вероятность горизонтальной эскалации противоборства международных субъектов с охватом различных культурно-цивилизационных ареалов. В результате в мире разворачивается противоборство в рамках мировой гибридной войны (МГВ) как многомерного межцивилизационного военного конфликта, в ходе которого большинство государств мира прибегают к целенаправленному адаптивному применению как военно-силовых способов борьбы, так и несиловых форм и методов насилия, включая экономическое удушение противника, использование подрывных информационных и кибертехнологий (Бартош А.А. Мировая гибридная война, М., 2023).

МГВ, как и всякая другая война, характеризуется понятиями смысла и целей. Смысл войны как базовая философская категория определяет то, чего субъект стремится достичь в результате деятельности. Цели определяют то, как намечается это сделать. В широком понимании смысл МГВ состоит в борьбе за влияние и доступ к ресурсам на пространствах Большой Евразии, Большого Среднего Востока, Африки и Латинской Америки – в противовес конкуренции за технологическое лидерство между Западом и Востоком в предыдущие годы. В узком понимании смысл МГВ, ведущейся США и их союзниками в различных многосторонних форматах против России, заключается в ликвидации российской государственности, фрагментации страны и переводе отдельных ее частей под внешнее управление. Конечная цель – уничтожение России. Следующим шагом станет установление контроля над другими частями Евразии: Китаем, Индией, Ираном, которые пока выступают в роли наблюдателей, однако понимают, что их очередь приближается. Анализ смыслов и целей МГВ позволяет прогнозировать перспективы возможной эскалации обстановки на Украине.

«ТУМАН ВОЙНЫ» ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЭСКАЛАЦИИ

В докладе американской корпорации РЭНД, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (внесен в перечень Минюста РФ № 1618-р от 06.12.2023) ; «Понимание риска эскалации войны на Украине» (2023) формулируются ряд ключевых вопросов, касающихся возможных вариантов эскалации на Украине.

Во-первых, аналитики РЭНД пытаются назвать уроки, которые следует извлечь из действий России на сегодняшний день в контексте рисков эскалации конфликта:

– считается, что ошибочные оценки Пентагоном и Госдепартаментом США перспектив эскалации на Украине явились следствием слабого знания особенностей функционирования системы принятия стратегических решений в России, а также существенно неверной оценкой российской толерантности к риску и готовности к военной конфронтации с НАТО;

– с другой стороны, отмечается, что в условиях недостаточной информации об узких и уязвимых местах киевского режима и ошибках при ее оценке, а также в результате недооценки возможностей разведки противника Москва переоценила уровень секретности при планировании и проведении первых операций СВО и перспектив их успеха. Важную роль сыграли недооценка воли Украины к сопротивлению, отсутствие заранее подготовленной и мощной внутренней оппозиции режиму Киева, недооценка степени и темпов консолидации Запада.

Во-вторых, делается попытка предугадать, по каким траекториям может пойти конфликт, чтобы подтолкнуть Россию к дальнейшей эскалации – прежде всего в отношении использования ядерного оружия.

И наконец, с прицелом на будущее Вашингтону даются рекомендации по урокам, которые политики и военные могут извлечь для своих шагов в текущем и будущих конфликтах с участием ядерных держав.

Считаются возможными три варианта развития военно-политической обстановки, каждый из которых способен привести к преднамеренной, непреднамеренной или случайной эскалации конфликта.

Преднамеренная эскалация предусматривает целенаправленное наращивание одной из сторон интенсивности боевых действий и их пространственного размаха с целью предотвратить поражение или получить оперативное преимущество. Подобные шаги могут привести одну из сторон к использованию ядерного оружия с целью не допустить неприемлемых собственных потерь и разрушений, потери имиджа. Непреднамеренная эскалации становится возможной, когда одна из сторон предпринимает действия, которые не воспринимаются ею как эскалация, однако противник рассматривает такие действия как экзистенциальную угрозу национальной безопасности. Например, государство наносит удар обычными средствами поражения, которые якобы непреднамеренно повреждают объекты стратегических ядерных сил или системы командования и управления противника, что дает основание для интерпретации таких действий как преднамеренного нападения. К случайной эскалации могут привести непреднамеренные действия или ошибка в системе управления. Например, сбой в системе управления ядерными силами может привести к пуску ракет, не санкционированному руководством государства. Риск случайной эскалации, вероятно, сохранится на протяжении всего конфликта. Однако трудно предсказать, когда и как может произойти случайная эскалация.

Германский Восточный вал на территории Польши, Мендзыжечский укрепрайон. Фото Ярослава Барановского

Существенное обострение обстановки в рамках преднамеренной или непреднамеренной эскалации на Украине может быть вызвано следующими факторами.

1. Российский ракетно-бомбовый удар по объектам на территории Украины может привести к гибели чиновников НАТО. При этом Россия, возможно, и не собирается атаковать сотрудников альянса, но НАТО могла бы расценить такой удар как преднамеренный и приступила бы к консультациям по коллективным ответным военным мерам. При этом с целью упредить военную реакцию альянса Россия может пойти на нанесение удара по объектам НАТО, что приведет к прямой конфронтации. Заметим, что последнее предположение выглядит нелепо. Советники стран НАТО уже давно действуют на Украине в составе органов военного управления, проводят подготовку военнослужащих, выступают в качестве операторов при боевом применении сложных систем оружия (ПВО, дальнобойных ракетных средств, автономных аппаратов, систем связи, разведки и управления войсками и т. п.). Это автоматически превращает их в законные объекты поражения, о чем Россия неоднократно предупреждала.

Так, например, наряду с поляками и чехами при батальонах ВСУ есть действующие американские офицеры, которые координируют работу с использованием высокотехнологичных систем спутниковой связи, разведки и управления. Поэтому неуместны вопли натовцев «А нас-то за что?». Никакого предлога для эскалации в гибели очередного наемника на Украине нет. Отметим, что 14 декабря в результате удара «Калибрами» и «Кинжалом» по военному аэродрому Староконстантинов были уничтожены 28 высокопоставленных офицеров ВСУ, а также 12 офицеров НАТО.

2. Так называемые «агрессивные» маневры России против американских самолетов-разведчиков над Черным морем или вблизи него, по мнению аналитиков РЭНД, могут привести к гибели американских военнослужащих. В этом случае Вашингтон должен будет отреагировать, возможно, нанеся удары по российским самолетам или наземным объектам. Россия будет рассматривать любой ответный удар США как важную ступень в обострении конфликта, что приведет к развитию обстановки по эскалационному сценарию вплоть до прямого вовлечения ядерных держав.

3. В условиях неопределенности и непредсказуемости Москва может ошибочно воспринять существенное увеличение численности сил повышенной боеготовности НАТО в сочетании с наращиванием ударных средств большей дальности вблизи своих границ как сигналы готовящейся интервенции альянса на Украину. Военные приготовления альянса на фоне принятых недавно решений об ускоренном пути к членству Украины в НАТО придают дополнительные основания для такой оценки. В связи с этим российской стороной якобы может быть принято решение нанести упреждающий удар по объектам НАТО, чтобы ослабить военные возможности блока, предотвратить интервенцию и создать условия для возможного переноса войны на территорию стран НАТО. Вероятнее всего, нанесение такого удара будет расценено Вашингтоном и Брюсселем как «неспровоцированное нападение России», что может привести к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. К такой же категории провокационных действий относятся угрозы стран альянса блокировать Балтийское море для прохода российских кораблей и судов. Заметим, что вероятность непреднамеренной эскалации скорее всего сохранится на протяжении всего конфликта. Что подчеркивает ценность поддержания открытых линий военной и дипломатической связи между США и Россией, чтобы предотвратить неконтролируемое развитие событий.

ЦЕЛИ СПЕЦОПЕРАЦИИ ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ

Аналитические оценки корпорации РЭНД носят очевидно заказной характер и имеют целью продемонстрировать решимость американской администрации не идти на уступки по Украине – и не останавливаться даже перед угрозой прямого военного столкновения между Россией и НАТО. Появление таких докладов вызвано тем, что украинская армия находится в тупиковой ситуации на фронте. О контрнаступлении речи больше не идет. О плане перехода к обороне «от Донбасса до Западной Украины» начал говорить украинский президент Владимир Зеленский. Разрабатываемые им феерические планы включают возведение укреплений на авдеевском, марьинском и купянско-лиманском направлениях, а также вдоль северной границы с Россией и Белоруссией. Замысел такого фортификационного рубежа напоминает проект Третьего рейха Ostwall («Восточный вал»). Построен Ostwall был к осени 1943 года.. Несмотря на все усилия противника, Красной армии удалось прорвать укрепления.

О скатывании Киева к поражению в спецоперации свидетельствуют данные о росте потерь в ВСУ и успешные действия ВС РФ. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и задействование стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь киевского режима. За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения. ВС РФ продолжают расширять зоны контроля на всех направлениях. Цели Москвы в спецоперации остаются неизменными: демилитаризация и денацификация всей Украины, безоговорочная капитуляция Киева. Именно полный контроль над территорией от восточных до западных границ даст надежную гарантию безопасности России, а не очередные договоры, подписанные с западными манипуляторами. Россия продолжит выполнение задач СВО и не пойдет на изменения заявленных целей операции.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.