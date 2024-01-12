Гиперзвуковые ракеты поразили промышленные предприятия и военные объекты

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) подтвердило факт очередных пусков высокоскоростных ракет воздушного старта по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Согласно сводке ведомства за 8 января, «групповой удар наносился оружием воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

Это уже как минимум второе применение вышеупомянутой системы оружия в наступившем году. На ежедневном брифинге о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, прошедшем 2 января, официальный представитель МО РФ сказал, что накануне Воздушно-космические силы (ВКС) России «нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по предприятиям ОПК Украины». Среди пораженных объектов перечисляются производственные площадки по выпуску ракет БПЛА, ремонту вооружения и военной техники в Киеве и пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

Сам факт новых пусков ракет комплекса «Кинжал», выполненных в первую неделю 2024 года, подтверждают и свидетели с мест событий. Согласно информации от жителей Киева, российские ракеты поразили расположенные в городе предприятия, в том числе конструкторское бюро «Луч» и завод «Артем».

Они традиционно специализировались на разработке и производстве ракетного оружия, включая противокорабельние комплексы «Нептун».

Очевидцы выложили в открытый доступ сети Интернет ролик, снятый любительской видеокамерой. На нем просматривается ярко светящийся объект, снижающийся с огромной скоростью, а также момент взрыва, вызванного его попаданием в подземный объект на территории, подконтрольной киевскому режиму. По характеру свечения («плазменный купол») специалисты сделали вывод, что удар наносился гиперзвуковым снарядом, подобным тем, что имеются в арсеналах Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

На международном военно-техническом форуме «Армия» российское военное ведомство распространило следующую информацию об авиационно-ракетном комплексе (АРК) «Кинжал». Утверждается, что он является авиационным вариантом комплекса ракетных войск «Искандер». При этом используемые гиперзвуковые ракеты (авиационный вариант известен под обозначением «изделие 9-С-7760») способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Ракета АРК «Кинжал» сбрасывается самолетом-носителем в заданной точке, после чего летит с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз, и маневрирует на всей траектории полета. Такое сочетание характеристик позволяет снаряду гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

С началом спецоперации на Украине истребители МиГ-31К регулярно выполняли пуски ракет по объектам ВСУ. Среди первых пораженных целей оказались 5 зенитных ракетных комплексов Patriot, переданных США системе ПВО Киева.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) полковник Олег Стариков в беседе с журналистами высказал мнение, что массированные налеты ВКС России выполнены в начале января с задачей истощения войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российские военные прибегли к массированному применению управляемых ракет, БПЛА и пилотируемой авиации таким образом, что вынудили украинских зенитчиков вскрыть расположение всех сохранившихся у них зенитных ракетных комплексов (ЗРК) с их последующим уничтожением. Помимо того, массированные авиационные налеты широкой комбинацией различных типов средств поражения «перегружают» возможности ПВО Украины, и те не успевают отследить и перехватить все воздушные цели. Таким образом, россиянам удается поразить хорошо защищенные объекты ВСУ, в том числе и те, что находятся в городской черте и обороняются в том числе и западными противовоздушными системами, такими как ЗРК Patriot, IRIS-T и др.

Обозреватель Кшиштоф Подгурский в своей заметке для польского издания Myśl Polska отметил, что используемые ВСУ западные зенитные системы «оказались бессильны» против новейших высокоскоростных ракет, и те легко преодолели «зонтик» ПВО. После чего в образовавшуюся брешь ворвались дозвуковые крылатые ракеты и ударные БПЛА. «Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры», – подчеркнул Подгурский.

Возврат России после некоторого перерыва к использованию новейших ракетных систем навлек печаль и тоску на иностранных спонсоров киевского режима. Уловив изменение в их настроении, 6 января британский аналитик Александр Меркурис заявил, что после ряда разрушительных ударов ВКС России по объектам на Украине в Евросоюзе «наблюдаются признаки паники». Они прежде всего вызваны предварительной оценкой того, какой колоссальный ущерб нанесен украинской военной инфраструктуре, над созданием которой много и кропотливо работал Коллективный Запад.

Примером «признаков паники» может служить ответ, данный аналитическому ресурсу RND бывшим главнокомандующим европейского контингента американских вооруженных сил США. Отставной генерал Бен Ходжес раскрыл «самый кошмарный» сценарий развития конфликта на Украине. Его суть заключается в том, что у ВСУ «почти закончились боеприпасы», а посему более нечем сдерживать противника на всем протяжении тысячекилометрового фронта. Ходжес посетовал, что США и Евросоюз испытывают сложности в ходе практической реализации планов по увеличению выпуска боеприпасов тех типов, что они поставляют Украине. Бывший главком также отметил, что киевский режим рискует лишиться еще некой части подконтрольной территории, поскольку не в состоянии сдержать натиск ВС РФ по причине дефицита вооружений и боеприпасов к ним. «Всего не хватает – и на многих участках фронта командиры не знают, как долго они смогут удерживать свои позиции», – пояснил собеседник RND.

Заметим, что в течение всего 2022-го и первой половины 2023 года Бен Ходжес оставался, пожалуй, американским генералом, самым оптимистично настроенным в отношении способности украинских военных вести боевые действия против ВС РФ. В частности, накануне так называемого «летнего контрнаступления ВСУ» он «предсказывал» его успешную реализацию. И считал, что значительное российское превосходство в авиации и бронетехнике не окажет существенного влияния на ход предстоящих событий. Однако ближе к концу прошлого года стало очевидным, что контрнаступление, на которое Запад возлагал столько надежд, не достигло ни одной из поставленных целей, а обернулось лишь огромными потерями в технике и личном составе ВСУ.

«Признаки паники» отмечены и в реакции генерала Валерия Залужного во время январского обсуждения нового проекта закона о всеобщей мобилизации военнообязанных в Верховной раде Украины. Согласно наблюдениям местных СМИ, главнокомандующий ВСУ выступал перед парламентариями очень эмоционально. «Мне нужны люди… Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы сами идите сражаться, если не обеспечите», – заявил украинский военачальник.

Ранее украинский президент страны Владимир Зеленский признался, что к нему обращался Генеральный штаб ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона военнообязанных. Ближе к концу прошлого года власти внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о мобилизации, которым предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, а также обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.

Владимир Карнозов