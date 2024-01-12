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ТАСС

CNN: Запад поставляет Киеву Stinger времен афганской войны

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Украинский военнослужащий с американским переносным зенитным ракетным комплексом Stinger. Киевская область, июль 2023 года
Украинский военнослужащий с американским переносным зенитным ракетным комплексом Stinger. Киевская область, июль 2023 года.
Источник изображения: социальные сети

Телекомпания сообщила, что Stinger "на десятки лет старше, чем некоторые из солдат" ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Украина получает от Запада переносные зенитные ракетные комплексы Stinger времен афганского конфликта 1979-1989 годов. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Как рассказали ей служащие войск противоракетной обороны Украины, они получали от Запада нераспакованные ящики со Stinger, производство которых датировано периодом участия советских войск в войне в Афганистане, то есть были "на десятки лет старше, чем некоторые из солдат" ВСУ.

С момента начала Россией специальной военной операции западные страны многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы техники, американские истребители и дальнобойные ракеты. Тем не менее в последнее время в западных СМИ все чаще стали появляться "утечки" и аналитические статьи об усталости западных партнеров от ситуации вокруг Украины и грядущих сокращениях объемов выделяемой Киеву помощи. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Продукция
Stinger
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