Новый год начался с канонады на Дальнем Востоке

Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын (в центре) с дочерью Ким Чжу Э (по правую руку) и сестрой Ким Ё Чжон (по левую). Обе занесены зарубежными экспертами в число возможных преемников нынешнего лидера КНДР. Фото Reuters.

Вызовы национальной безопасности России на Тихом океане

Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи 7 января выпустил сообщение: «Опубликованное сегодня заявление Ким Ё Чжон представляет низкокачественную агитацию, похожую на комедию, и является лишь банальной методикой Северной Кореи по подрыву доверия к нашей армии и разжиганию внутренних конфликтов». Речь идет о словах сестры северокорейского лидера о том, что КНДР 4 января никих артиллерийских стрельб не вела.

Занимающая в центральном комитете Трудовой партии Кореи (ТПК) пост заместителя заведующего отделом пропаганды, Ким Ё Чжон объявила, что Корейская Народная Армия (КНА) не проводила накануне никаких артиллерийских стрельб. Были подорваны 60 взрывчатых пакетов, имитирующих залпы 130-мм береговых орудий, а южнокорейские военные «попались на эту наживку».

«Обманная операция» проведена чтобы разузнать реальные возможности противника по отслеживанию действий КНА. В начале января южнокорейские военные заявили, что со стороны КНДР было произведено до 200 выстрелов из артиллерийских систем, расположенных к северо-западу от острова Ёнпхёндо. Никакие объекты поражены не были, а снаряды упали в Желтое море.

Ранее Сеул нередко ошибался в оценках происходящего на линии разграничения. Подобные просчеты «могут привести к непоправимым последствиям», если КНДР ответит на «глупое упрямство» Сеула незамедлительным «крещением огнем», - считает Ким Ё Чжон.

Со своей стороны, южнокорейские военные утверждают, что продолжают следить за провокациями КНА в готовности дать «решительный и преобладающий ответ» на основе принципа «мгновенно, мощно и до конца». Что касается событий 4 января, то в ответ на обстрел с севера, южане сами выпустили около 400 снарядов – все в Желтое море, по условным целям в район разграничительной линии.

Выступая с речью по итогам ушедшего гола, председатель ТПК Ким Чен Ын сказал, что КНА должна усилить подготовку к войне с США, а Пхеньян готов к тесному сотрудничеству со всеми «антиимпериалистическими, независимыми государствами». Речь, прежде всего, идет о России. В начале января официальный представитель Белого Дома утверждал, что отмечено первое применение баллистических ракет северокорейского производства в ходе конфликта на Украине. Источник не назвал точный тип оружия, указав лишь его предельную дальность стрельбы – 900 км. Исходя из озвученной цифры, речь, скорее всего, идет о новейшей системе KN-23, наиболее близкий аналог – «Искандер».

ФАКТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Нестабильность в Северо-Восточной Азии (СВА) выгодна прежде всего США. Вашингтон используют ее для переформатирования действующей системы региональной безопасности. Основной аргумент, используемый американцами при этом, – ракетно-ядерная программа КНДР.

Основными внешними военными опасностями для России в СВА являются следующие:

1. Приближение военной инфраструктуры США с использованием территорий Японии и Республики Корея (РК) к границам РФ. В 1951 году США заключили с Японией Договор о гарантиях безопасности. Этот договор закрепил за США право держать свои сухопутные войска, ВВС и ВМС на территории Японии «с целью обеспечения ее обороны, а также мира и безопасности в СВА». В 1960 году он был заменен Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией.

В 2015 году США и Япония подписали договор «Об основных принципах японско-американского сотрудничества в области обороны». Он создает основу для закрепления отношений США и Японии на качественно новом уровне, способствует повышению возможностей ВС двух стран по взаимодействию как в условиях мирного времени, так и в случае регионального вооруженного конфликта.

2. Возможная дестабилизация обстановки между отдельными государствами СВА, обострение региональной нестабильности. Главным источником этой опасности является неурегулированность на Корейском полуострове. Развернутые здесь ВС КНДР, с одной стороны, и ВС США и РК, с другой, не снижают активности по части оперативной и боевой подготовки. Крупномасштабные военные учения РК и США представляют прямую угрозу для КНДР.

Руководство КНДР объективно оценивает тенденции в современном мире. Югославия, Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан были разрушены в результате прямой агрессии коалиций во главе с США. События на Украине являются проявлением «глобальной американской угрозы», что может быть спроецирована на Корейский полуостров.

Это является причиной стремления КНДР обладать ядерным оружием для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, для сдерживания США. Руководство России критически относится к стремлению КНДР обладать ядерным оружием, но выступает против жестких действий в ее отношении.

Конфронтация между КНДР и РК может привести к военному конфликту в непосредственной близости от границы России. При этом РК имеет с США бессрочный Договор о взаимной обороне 1953 года, узаконивший пребывание американских войск в Южной Корее. С другой стороны, Китай и КНДР в 1961 году подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, в соответствии с которым КНР обязуется оказать военную помощь КНДР. Между КНДР и РФ в 2000 году заключен Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, которым не предусмотрено предоставление КНДР военной помощи.

Остается нерешенной проблема острова Тайвань. Руководство КНР преследует цель объединения китайской нации по принципу «одна страна – две системы». Обеспокоенность Пекина вызывает нацеленность правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии на активизацию взаимодействия с США, которым придается роль гаранта реализации Тайбэем «свободного и суверенного» курса. Вашингтон готов развивать с Тайванем весь комплекс двусторонних связей, в том числе в военно-технической сфере.

Тайвань располагает значительными военными возможностями, но в случае конфликта с КНР их будет явно недостаточно. Тайбэй прилагает усилия для развития своего ОПК, однако он не способен удовлетворить все потребности ВС. С 2000-х годов наметилось отставание ВС Тайваня по количественным показателям.

3. Наращивание контингентов ВС США на территориях РК, Японии и в акваториях Тихого океана оказывает политическое и военное давление на Россию. Численность регулярных войск Сил самообороны Японии (ССЯ) составляет около 270 тыс. человек, численность организованного резерва – свыше 69 тыс. В условиях нарастания напряженности подразделения ВС США могут усилить ССЯ.

Усилиями США в СВА создано несколько военных альянсов. Союз США и Японии рассматривается американским руководством как основа стабильности в СВА. Другой альянс представлен трехсторонним форматом США–Япония–РК. Третий альянс в составе США, Японии и Австралии формируется в целях создания тихоокеанского сегмента американской глобальной системы ПРО.

Значительные усилия направлены на формирование тройственного союза США–Япония–Индия. Военное сотрудничество США также осуществляют с Филиппинами, Таиландом, Сингапуром.

4. Размещение элементов тихоокеанского сегмента системы ПРО США дестабилизирует обстановку в регионе и нарушает соотношение сил в ракетно-ядерной сфере. Размещение системы ПРО происходит в соответствии с американской концепцией «быстрого глобального удара». Основным ее содержанием является размещение стратегических неядерных систем высокоточного оружия в космическом пространстве.

В состав системы ПРО США в СВА входят дивизион ПРО (противоракеты шахтного базирования на Аляске); батарея ПРО с противоракетами (штат Калифорния); корабли системы «Иджис-ПРО»; зенитные ракетные системы «Пэтриот» на острове Окинава.

5. Территориальные претензии к РФ со стороны Японии. Южнокурильские острова – единственная часть территории России (не считая Крыма), на которую открыто предъявляет претензии другое государство. Притязания Японии поддерживают США. Впрочем, Япония на обозримую перспективу не планирует военных акций по отторжению российских островов.

Между КНР, Вьетнамом, Филиппинами, Тайванем, Малайзией и Брунеем в Южно-Китайском море продолжаются нерешенные территориальные споры. Стороны претендуют на острова Спратли (21 остров, 50 затопленных атоллов, 28 частично затопленных рифов). Китай и Вьетнам ведут борьбу за находящиеся к югу от острова Хайнань Парасельские острова. КНР также предъявляет права на острова Сенкаку, которые Япония контролирует с окончания Второй мировой войны.

6. Использование США информационных технологий для действий против суверенитета, независимости и территориальной целостности РФ. По взглядам американских экспертов, к 2030 году киберпространство станет таким же пространством боевых действий, как наземное, морское, воздушное и околоземное космическое.

Особое внимание специалисты уделяют прогнозу возможностей киберсредств, способных вести сбор и анализ информации. Ожидается, что использование «троянских» шпионских вирусов будет снижено. Им на смену придут более эффективные макровирусы – программы, написанные на макроязыках и встроенные в текстовые редакторы, электронные таблицы и другие системы обработки данных.

7. Попытки смены в КНДР политического режима путем цветной революции могут подорвать стабильность в СВА и привести к возникновению очага вооруженного конфликта и его эскалации до масштабов региональной войны. В японских СМИ появляются сообщения о планах РК физически устранить лидера КНДР Ким Чен Ына, для чего якобы создан специальный отряд.

8. Распространение оружия массового поражения и ракетных технологий. КНДР обладает ядерным и ракетным оружием и видит в этом единственный способ защиты государства. С июня 2018 года Пхеньян официально приостановил ракетно-ядерные испытания.

При этом в СВА имеются пороговые государства, способные в сжатые сроки реализовать ядерные программы. К ним относятся Япония и Тайвань. На Тайване в 1960-х – 1980-х годах отмечались попытки наладить производство оружейного плутония. В Японии в случае принятия политического решения создание ядерного оружия может занять не более шести месяцев.

9. Подрывная деятельность зарубежных стран против России. В СВА уже в мирное время развернуты силы специальных операций США, которые в период угрозы агрессии могут быть увеличены. Для осуществления сбора информации о достижениях российского ОПК активно используются возможности спецслужб РК, Японии и США.

10. Деятельность террористических и экстремистских группировок, националистических, религиозных, этнических и иных организаций в целях дестабилизации ситуации в Дальневосточном федеральном округе РФ, дезорганизации работы органов власти субъектов округа, военных и промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

«КИТАЙСКИЙ ФАКТОР»

Важным фактором, влияющим на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), являются уже упомянутые территориальные противоречия между Китаем и другими странами региона, в особенности споры с Японией о принадлежности островов Сенкаку в Восточно-Китайском море (ВКМ) и архипелага Спратли в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Китай поддерживает высокую активность национальных ВС в районе островов Сенкаку. К наиболее значимым действиям в 2020–2023 годах можно отнести:

1. Проходы надводных и подводных кораблей НОАК вблизи островов Сенкаку. После каждого прохода японское правительство негативно реагирует по линии МИД.

2. Интенсификацию учений ВВС НОАК с пролетом самолетов над проливом Мияко, проходящим между японскими островами Мияко и Окинава.

3. Деятельность кораблей береговой охраны и гражданских судов КНР в районе спорных островов. Японский МИД отмечает: каждый месяц в среднем семь китайских кораблей и судов вторгаются в японские территориальные воды. При этом данный показатель ниже уровня 2017 года – девять судов ежемесячно.

Особое беспокойство США вызывает деятельность КНР в ЮКМ. В ходе выступления на XIX съезде КПК председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность деятельности Китая по возведению искусственных островов в ЮКМ. В дальнейшем Пекин предпринял ряд шагов, направленных на расширение своего военного присутствия в ЮКМ.

По заявлениям Пентагона, Китай продолжает развертывание новых систем вооружения в ЮКМ, включая противокорабельные ракеты YJ-12B и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) HQ-9B на рифах Мисчиф, Фэйри Кросс и Суби. В апреле 2019 года США раскрыли информацию о размещении Китаем средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на рифах Мисчиф и Фэйри Кросс.

КНР наращивает интенсивность боевой подготовки в ЮКМ с задействованием бомбардировочной авиации, в ряде случаев использующей базы передового базирования на Парасельских островах. При этом Китай проводит консультации со странами АСЕАН о выработке «кодекса поведения» – свода правил, позволяющих избежать возможных столкновений и эскалации напряженности. Однако ряд экспертов полагает, что, какими бы ни были договоренности, Пекин будет продолжать свою деятельность. Кроме того, Китай стремится избежать любых соглашений, ограничивающих его собственные действия. В частности, Пекин требует от стран АСЕАН отказаться от совместных учений со странами, не входящими в АТР, без согласия Китая на их проведение.

Руководством КНР составлен план по выводу к 2049 году своих ВС на уровень США, что негативно воспринимается в Вашингтоне. Сотрудничество с зарубежными странами рассматривается китайским руководством в качестве меры, способной повлиять на баланс сил в регионе в свою пользу.

ВЫВОДЫ

Несмотря на наличие силовых и мирных концепций и подходов по урегулированию проблем СВА, обстановка в регионе остается напряженной и неустойчивой. А Россия остается приверженной своей стратегической позиции: играть активную роль в поддержке и развитии мирных инициатив и дипломатического решения всех проблемных вопросов СВА. Одним из направлений реализации этой стратегии может быть изменение баланса сил в сторону КНР путем военно-технического сотрудничества. Нарастание вызовов и угроз может привести к резкому обострению межгосударственных отношений в СВА и созданию условий для применения военной силы: во-первых, между КНДР, с одной стороны, и США и РК – с другой; во-вторых, между Россией, с одной стороны, и США и Японией – с другой. В обоих этих вариантах нельзя исключить участие в военных действиях Китая.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.