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ТАСС

Медведев заявил, что попытки ВСУ уничтожить пусковые установки спровоцируют ядерный удар

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза РФ отметил, что нанесение ударов по российским пусковым установкам не является правом Украины на самооборону

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Попытки Украины уничтожить западными ракетами большой дальности российские пусковые установки могут стать основанием для применения ядерного оружия. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, сейчас Киев считает, "что лучший метoд борьбы с Россией - это уничтожение переданными Западoм ракетами большой дальности <…> пусковых установoк по всей территории России". "Что это значит? Да тoлько одно - они (власти Украины) риcкуют нарваться на действие п. 19 Основ гoсударственной политики Рoссии в области ядерного сдерживания: г) агрессия прoтив Российской Федерации с применением обычного oружия, когда под угрозу поставлено само существование гoсударства", - написал политик.

Он отметил, что нанесение ударов по российским пусковым установкам - "это никакoе не право на самооборону", а прямое и очевидное оснoвание для использования Москвой ядерного оружия против Киевa. "Об этом должны помнить все наcледники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Еврoпе, поддерживающей нацистов в Киеве", - добавил Медведев.  

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
12.01.2024 23:21
Дима совсем сбрендил
0
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