Медведев заявил о выполнении поставок всех средств вооружения в 2023 году

В 2023 году все запланированные поставки особо востребованных образцов средств вооружения были выполнены согласно графику. Об этом 11 января сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии (ВПК) по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.

«Хочу поблагодарить всех еще раз за четкую и слаженную работу в прошлом году. Были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружений и средств поражения», — приведен фрагмент выступления Медведева в видеозаписи с заседания на его странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что серия недавних «интенсивных и результативных» ударов по военным объектам на Украине «подтверждает успешную и эффективную работу российского оборонно-промышленного комплекса в течение 2023 года».

До этого, 2 января, Минобороны также сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины. В тот раз целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотников, ремонту вооружения и военной техники в Киеве и пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

После, 5 января, экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что ВКС РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас противовоздушной обороны украинской армии. По его словам, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре, используя количественный перевес в ракетах.

В конце декабря Медведев отметил, что важнейшей целью специальной военной операции России остается смещение бандеровского режима и разоружение Вооруженных сил Украины (ВСУ). В сообщении в своем Telegram-канале он добавил, что в 2024 году спецоперация продолжится.

25 декабря вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений. Как отметил политик, Россия понимает, что дальше необходимо восполнять запасы и поддерживать заданный темп производства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.