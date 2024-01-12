Шольц потребовал от ЕС скинуться деньгами. И Украина тут ни при чем

Киев пошел в последнюю атаку на финансы союзников. Дошло, что называется, до мышей: пан Зеленский уже окучивает отродясь не имевшие серьезных бюджетов страны Балтии. Деваться ему некуда: если в ближайшее время Украина не получит очередных траншей с Запада, ей останется выбор из двух вариантов будущего. Или признавать победу России и идти на любые уступки — или начинать переговоры. То есть все равно признавать победу России.

"Россия начала новый год так же, как закончила ушедший: с серии разрушительных ракетных ударов. Она также добивается успехов на передовой. Стремясь одержать победу любой ценой, Москва перевела экономику на военные рельсы, в то время как союзники Киева отвлекаются на свои внутренние проблемы и на глобальные кризисы, такие как война в Газе, — сетует британский The Spectator. — Потребуется коллективная, скоординированная и устойчивая поддержка, чтобы военные действия стали для Москвы заведомо проигрышными. Но добиться требуемого единства трудно. Лидеры большинства европейских стран обещают сделать все необходимое, чтобы не допустить победы Путина, но что именно это означает, непонятно".

Да что тут непонятного! Европа давно поняла, что выполнение американского плана по поддержке Украины привело на край экономической гибели ее саму. Подрыв "Северных потоков", который Америка спихивает то на поляков, то на украинцев, лишил европейцев, прежде всего немцев, дешевого российского топлива. Из-за этого началась рецессия, справиться с которой Германия не может и последствия которой ощущают на себе другие страны ЕС.

А тут еще сразу несколько государств Евросоюза принялись вставлять палки в колеса "европейской солидарности", настаивая на том, что нужно помогать им, а не Украине. В первых рядах — Венгрия. Хотя ее лидер Виктор Орбан не сумел наложить вето на начало (пусть и только на бумаге) евроинтеграции Украины, он сумел ветировать выделение Киеву 50 миллиардов евро. Солидная победа!

К венграм присоединились словаки, чей премьер Роберт Фицо начал с отказа от военной помощи Киеву, а теперь открыто декларирует провал стратегии Запада на украинском направлении. "Украина не способна ни на какое контрнаступление, — констатирует он в своей статье для газеты Pravda. — Она впала в полную зависимость от финансовой помощи Запада, и какими будут последствия этого для украинцев в ближайшие годы, сказать невозможно. Только вопрос времени, когда появится официальная информация о собственниках земли на Украине, в основном зарубежных".

Даже верные союзники поляки устали поддерживать требующих привилегий украинцев. Причем вне зависимости от того, представители какой партии находятся в данный момент у власти: интересы Польши для ее правительства наконец-то стали приоритетом. Потому и новый варшавский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский выступает "принципиально против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной. О чем он и поспешил уведомить письмом еврокомиссара по вопросам торговли.

На словах Евросоюз жаждет дать Украине денег — а на деле явно не стремится к этому. Ситуация накалилась настолько, что даже бесхребетный Олаф Шольц вспылил и потребовал от евроколлег наконец определиться и сообщить, кто и сколько вкачает финансовой "крови" в вену умирающей киевской хунте. "Европа должна показать, что поддерживает Украину, свободу, международное право и европейские ценности", — заявил немецкий канцлер, заодно напомнив, что именно немцы потратились на поддержку украинского режима больше, чем остальные европейцы.

Это правда. После США, расходы которых на украинский проект превышают 120 миллиардов долларов, идет Германия. Конечно, общий объем ее помощи на американском фоне смехотворен: всего-то порядка 30 млрд евро! Но даже этого хватило, чтобы немцы начали на себе ощущать последствия слепого следования их правительства заокеанским интересам. Вынужденная изыскивать "украинские" деньги где только можно, правящая "светофорная" коалиция принялась урезать льготы и субсидии. И естественным образом довела дело до массовых протестов, которые сотрясают Германию с начала едва наступившего года.

"Правительство Германии пытается сейчас придать импульс силы западной поддержке Украины. Шольц прав, поступая таким образом. Помощь Киеву – это не только абсолютные цифры, но также гарантия спокойствия и важный психологический момент, — глубокомысленно подводит итог рассуждениями о ситуации с европейской поддержкой The Spectator. — Производство вооружений и стратегическое планирование требуют времени и выработки условий для соответствующей координации. Россия должна знать, что решимость Запада будет сохраняться столько, сколько потребуется. Но в сложившихся обстоятельствах никто никаких гарантий дать не может".

Не столько не может, сколько не хочет. И Америка, и Евросоюз явно посылают Украине сигналы о том, что выделение денег ставится в прямую зависимость от ее способности найти более реалистическую стратегию поведения, чем попытки завалить российские войска телами украинцев. На это, в частности, намекает Bloomberg. "США хотят, чтобы Украина конкретизировала свой план борьбы с российскими войсками в преддверии второй годовщины конфликта, и, как ожидается, поднимут этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским в Давосе, — делится инсайдом агентство. И продолжает: — Чиновники в Вашингтоне встревожены тем, что окончательно выкристаллизоваться новой стратегии мешают разногласия между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным".

Напрашивается вывод: Запад, не способный договориться о выделении денег на проект "Украина", решил перевалить вину за это на киевскую хунту. Финансирование войны с Россией давно превратилось в удавку для украинских властей. А теперь ее принялись понемногу затягивать. Ради чего, тоже догадаться нетрудно. И Вашингтону, и Брюсселю нужно, чтобы в самом скором времени конфликт на Украине был как минимум заморожен, раз уж нельзя завершить его украинской победой. И проще всего сделать это, сократив финансовую поддержку, без которой Киев давно ни на что не способен.

Заодно у США появилась возможность накинуть финансовую удавку и на Евросоюз, вынуждая его гарантировать поиски средств для киевской хунты и выделение денег на цели НАТО. Правда, с последним, как говорится, все сложно. Европа уже начала в полный голос обсуждать перспективу остаться без главного участника Североатлантического альянса. Угроза настолько серьезна, что американским сенаторам пришлось даже принимать специальный закон, который, по идее, должен помешать заявляющему о "смерти НАТО" Дональду Трампу вывести Соединенные Штаты из организации, когда он победит.

Так что весьма вероятно, что вопли германского канцлера "Давайте все скидываться!" — вовсе не желание поддержать Киев. Похоже, он просто хочет приучить своих коллег по ЕС к мысли о том, что теперь им придется заботиться о своей безопасности самим, без заокеанских "партнеров". Вообще-то давно пора. Если Европа хочет сохраниться как полноценный субъект международной политики, ей нужно заново учиться самостоятельности. И начинать надо с понимания, что для нее важнее — реальная безопасность, построенная на независимости от американских капризов, или выполнение приказов из Вашингтона.

Антон Трофимов