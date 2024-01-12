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ТАСС

Эстония передаст Украине военную помощь в размере €1,2 млрд до 2027 года

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Эстония
Эстония.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Воскресенский

Президент Алар Карис также отметил, что Киеву "необходимы лучшие вооружения"

ВИЛЬНЮС, 11 января. /ТАСС/. Власти Эстонии приняли решение о предоставлении пакета военной помощи Украине на сумму в размере €1,2 млрд до 2027 года. Об этом заявил президент балтийской республики Алар Карис на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллине.

"Поддержка [Украины] должна продолжаться. Долгосрочный взнос Эстонии до 2027 года составит €1,2 млрд", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн. Карис добавил, что Киеву "необходимы лучшие вооружения", поэтому страны ЕС должны нарастить военное производство.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что республика будет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% от ВВП страны в течение следующих четырех лет. По данным портала эстонского гостелерадио ERR, с 2022 года республика предоставила Киеву военную помощь на сумму в размере почти €500 млн.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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Россия
Украина
Эстония
Проекты
Евросоюз
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