Турция не пустит в Черное море тральщик, подаренный Британией Украине

ЦАМТО, 11 января. Турция, уведомила Лондон, что обеспечит тщательное соблюдение Конвенции Монтре и не пустит подаренный Британией Украине тральщик в Черное море.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Hurriyet со ссылкой на Министерство обороны страны.

Турция проинформировала союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, сообщила ранее администрация президента Турции.

"Обеспечивается тщательное соблюдение правил Конвенции Монтре. Конвенция Монтре – это гарантия стабильности в Черном море. Минные тральщики, проданные Великобританией Украине, не могут войти в Черное море до окончания войны. Эта ситуация была ранее доведена до сведения Великобритании", – говорится в сообщении издания.

Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтре, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтре правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.

Как напоминает "РИА Новости", конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных судов через Босфор и Дарданеллы.