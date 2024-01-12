Медведев назвал основание для использования Россией ядерного оружия

Медведев: РФ применит ЯО в ответ на попытки уничтожить ее пусковые установки

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Попытки уничтожения пусковых установок в России посредством западных ракет будут основанием для использования ядерного оружия против такого государства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Медведев написал, что "отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России".

"Что это значит? Да только одно – они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: "г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве", - добавил Медведев.