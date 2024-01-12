"Лучшие". В ВСУ признали мастерство российских саперов (AFP, Франция)

AFP: ВСУ несут большие потери от ловушек российских саперов

У России очень хорошие саперы, рассказал в интервью агентству AFP служащий ВСУ. Они умело действуют на поле боя, а ловушкой может оказаться буквально любой предмет, пожаловался украинец.

Оглушающий взрыв сотрясает землю, в воздух летят комья земли и поднимается дым, нарушая обманчивую безмятежность холодного январского утра в мерзлой степи Донбасса.

Мучительная окопная борьба с российскими войсками длится почти два года, и за это время примерно 30% украинской территории было усеяно неразорвавшимися минами.

"Русские соединяют мины, — рассказал агентству AFP украинский сапер сержант Боллер, занимающийся обучением новобранцев. — Если попытаться обезвредить такую мину, можно уничтожить все свое подразделение".

Украине крайне важно избавиться от мин в ходе боевых действий, потому что это даст ей возможность для проведения наступательных операций и позволит мирному населению вернуться в свои дома.

Но саперы говорят, что их и без того опасная работа осложняется из-за нехватки новобранцев и все более смертоносных российских методов установки мин.

Держа в руках мины, сапер Анатолий рассказывает новобранцам о ловушках. "Денежная купюра, пачка сигарет, телефон… Это несомненно ловушка, — говорит он стоящим на холоде встревоженным солдатам. — Мы даже теряли солдат, натыкавшихся на заминированные упаковки с банками „Пепси”".

"Я их слышал"

Саперы зачастую первыми попадают на линию фронта, разминируя территорию до подхода штурмовых подразделений. Лозунг украинского сапера — "Всегда впереди первых". У них более прямой контакт с линией фронта, чем у других воинских подразделений.

Но очень трудно найти людей, готовых пойти на такой риск.

"Надо не только различать взрывчатые вещества, нужно знать их химический состав, знать, как с ними обращаться. Надо учиться, — говорит Боллер. — Сложно найти толковых людей, которые не боятся".

Без их работы "не обойтись" в ходе военных действий с Россией, сказал начальник противоминного управления украинской армии полковник Олег Шиварский. "Механизированные подразделения никогда не переходят в наступление, пока саперы не разминируют местность", — рассказал он в интервью AFP.

По словам полковника, ситуация "не критическая" благодаря международной помощи и открытию новых учебных центров. Вместе с тем, он признает наличие трудностей с набором и говорит, что большинство людей "просто боятся учиться на сапера".

Боллер рассказал, что один раз он находился в 120 метрах от российских солдат. "Я слышал, как они оскорбляли меня", — сказал он.

"Инновации"

Украинские саперы все чаще сталкиваются с новой российской тактикой, призванной затруднить им работу.

Киев сообщает, что Москва постоянно совершенствует свою стратегию минирования, устанавливая противопехотные мины в сочетании с противотанковыми, а также сбрасывая взрывные устройства с вертолетов.

Полковник Шиварский признает, что российская сторона применяет "инновации". По его словам, российские военные зачастую устанавливают мины бессистемно, а в некоторых районах "ставят их менее чем в полуметре друг от друга". Реальное количество мин, установленных Москвой на Украине, узнать невозможно, говорит он. "Мы поймем это только после деоккупации нашей территории", — отмечает он.

По словам 42-летнего Анатолия, его работа требует "озарения и интуиции", потому что русские постоянно ставят ловушки. "Не секрет, что у России очень хорошие саперы, возможно, самые лучшие", — говорит он.

"Это нас не остановит"

Во время недавних практических занятий сержант Боллер вымазался в грязи, подорвав противотанковую мину. Он потрогал мину лопатой, и стоявшие рядом с ним солдаты опасливо отступили назад. "Это дает им возможность привыкнуть к взрывам", — с улыбкой говорит 43-летний Боллер. "Мы ползаем по земле, в грязи, в дерьме, — жалуется он. — Русские ставят их повсюду".

В своей прежней жизни, до начала российской военной операции в 2022 году, Боллер работал в Германии ландшафтным дизайнером и получал хорошую зарплату.

Став сапером, он теряет друзей и сослуживцев. "Тот, кто не погиб, лишился ног, — мрачно говорит он. — Но это меня не остановит".

Автор статьи: Флорен Вернье (Florent Vergnes)