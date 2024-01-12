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ТАСС

Медведев заявил, что инвестпроектам по наращиванию мощностей ОПК уделят особое внимание

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Минпромторг России
Минпромторг России.
Источник изображения: industry-hunter.com

Зампред Совета безопасности РФ поручил Минпромторгу ежемесячно представлять сводный отчет о реализации проектов с указанием этапов и сроков

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Реализация инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет находиться под особым контролем, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"В зоне особого внимания [будет] реализация инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса", - сказал политик на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, кадры с которого он разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Важно, чтобы эти инвестиционные проекты были выполнены в запланированные сроки, <...> поэтому я бы просил коллег из министерства промышленности и торговли ежемесячно представлять сводный отчет о ходе этой работы с указание этапов и сроков исполнения проектов", - добавил Медведев, уточнив, что форма такого отчета будет утверждена при участии его секретариата. Он также пояснил, что контроль за исполнением инвестпроектов будет осуществлять Генпрокуратура РФ.

По словам Медведева, наращивание мощностей производства коснется в первую очередь средств поражения, необходимых для этого взрывчатых веществ, систем и комплексов противовоздушной обороны, контрбатарейной борьбы, а также бронетанковой техники. 

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