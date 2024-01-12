Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Алабино" в Московской области.

Медведев провел заседание группы ВПК по контролю за производством вооружения

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все запланированные поставки особо востребованных вооружений и средств поражения в прошлом году в России были выполнены, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он ранее провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видеозапись опубликована на странице Медведева в VK.

"Хочу поблагодарить всех еще раз за четкую и слаженную работу в прошлом году. Были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружений и средств поражения", - заявил Медведев на заседании рабочей группы.