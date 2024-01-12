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ТАСС

ЕС намерен выпускать 1 млн снарядов в год, но не сможет доставить столько Украине

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Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы
Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы.
Источник изображения: Rheinmetall AG

Представитель ЕК Петер Стано заявил, что обещание доставить Украине 1 млн боеприпасов было "политической целью"

БРЮССЕЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Европейская оборонная индустрия намерена производить 1 млн снарядов в год, однако страны ЕС вряд ли смогут доставить Украине то же количество к марту, как было обещано Брюсселем. Об этом сообщили представители Еврокомиссии (ЕК) Йоханна Бернсель и Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе.

"Ежегодное производство достигнет одного миллиона, мы в этом уверены", - сказала Бернсель, отметив при этом, что нет такой же уверенности в том, что ЕС доставит Украине 1 млн боеприпасов к марту, как было обещано год назад.

Как заявил в свою очередь Стано, обещание доставить Украине 1 млн боеприпасов было "политической целью". "Это была политическая цель. Страны-члены сделали, что смогли. Надо понимать контекст потребностей (Украины - прим. ТАСС) ранее и сейчас", - добавил он. Стано подтвердил, что до сих пор ЕС доставил Киеву всего лишь 300 тыс. боеприпасов.

В марте 2023 года страны ЕС утвердили план по передаче Киеву 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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