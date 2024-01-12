Медведев рассказал, какое оружие еще не использовала Россия на Украине

Медведев: на Украине РФ использовала многие разные вооружения, кроме ядерного

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Серия недавних результативных ударов по военным объектам на Украине подтверждает эффективную работу российского ОПК в 2023 году, использовались носители с разным наполнением, "разве что кроме ядерного пока", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены Вооруженными силами Российской Федерации, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причем использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока", - сказал Медведев на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.