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РИА Новости

Медведев рассказал, какое оружие еще не использовала Россия на Украине

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Алабино" в Московской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Алабино" в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: на Украине РФ использовала многие разные вооружения, кроме ядерного

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Серия недавних результативных ударов по военным объектам на Украине подтверждает эффективную работу российского ОПК в 2023 году, использовались носители с разным наполнением, "разве что кроме ядерного пока", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены Вооруженными силами Российской Федерации, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причем использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока", - сказал Медведев на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.
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Медведев Дмитрий
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