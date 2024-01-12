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ТАСС

Киев признал, что силы РФ научились противодействовать украинским морским дронам

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Источник изображения: Вадим Савицкий/ Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа считает, что в конфликте вскоре наступит период "очень тяжелых дроновых войн"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Силы РФ научились противодействовать атакам с применением украинских морских дронов, признал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

"Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие. <...> Некоторые наши уловки, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023 годах, уже не пройдут в 2024 году. Поэтому нужно менять тактику, изменять технические характеристики всего, что вы делаете", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

По его мнению, в конфликте вскоре наступит период "очень тяжелых дроновых войн".

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. В частности, 30 декабря 2023 года патрульный катер Черноморского флота поразил морской дрон ВМС Украины, следовавший в направлении Крыма, а еще один украинский безэкипажный катер был уничтожен 1 декабря российской морской авиацией. 

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Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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