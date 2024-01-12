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bmpd.livejournal.com

Во Франции создан CAST

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Командование сухопутных войск Франции сообщило, что 1 января 2024 года в составе французской армии создано Командование специальных операций сухопутных войск (Commandement des Actions Spéciales Terre - CAST). Он заменило бывшее Командование сил специальных операций сухопутных войск Франции (Commandement des Forces Spéciales Terre - CFST) и отличается тем, что теперь на новое командование возложены также задачи подготовки "дружественных сил" и взаимодействия с ними, психологических операций (по французской терминологии, "операций влияния" - "les opérations d'influence"), и киберзащиты.

(c) Сухопутные войска Франции

Фактически преобразование CFST в CAST осуществлено за счет подчинения последнему, помимо основных структур CFST, также ранее отдельных Межвидового центра действий за рубежом (Centre interarmées des actions sur l’environnement - CIAE, Лион, занимается военно-гражданскими взаимодействием и писихологическими операциями в зонах развертывания французских вооруженных сил за рубежом) и Центра сухопутных войск по военно-оперативному партнерству (Centre terre pour le partenariat militaire opérationnel - CPMO, занимается подготовкой "дружественных сил" за рубежом и их взаимодействием с французскими вооруженными силами "на месте"). Структуры киберзащиты, видимо, будут развертываться в CAST дополнительно.

Напомним, что специальная командная структура сил специальных операций была создана во французских сухопутных войсках в 1997 году в виде Специального отдельного командования (Groupement spécial autonome - GSA) в составе "спецназовского" 1-го парашютно-десантного полка "марин" (1er RPIMa) и Отряда специальных операций армейской авиации (DAOS). В 2002 году GSA было преобразовано в бригаду сил специальных операций сухопутных войск (Brigade des Forces Spéciales Terre - BFST), с подчинением ей также 13-го парашютного драгунского полка.

В 2016 году бригада BFST была переформирована в Командование сил специальных операций сухопутных войск Франции (Commandement des Forces Spéciales Terre - CFST), включавшее 1-й парашютно-десантный полк "марин", 13-й парашютный драгунский полк, 4-й вертолетный полк специального назначения, группу поддержки специальных операций (GAOS), роту управления и связи (CCTFS) и Академию сил специальных операций (центр Ares). Управление CFST находилось в По в департаменте Атлантические Пиренеи на юге Франции.

Теперь CFST переформировано в командование специальных операций сухопутных войск (Commandement des Actions Spéciales Terre - CAST). Сообщается, что помимо передачи в его состав CIAE и СРМО, командованию теперь будут также подчинены 6-й и 43-й пехотные батальоны "марин" (BIMa), дислоцированные, соответственно в Габоне и Кот-д’Ивуаре.

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  • В новости упоминаются
Страны
Габон
Франция
Компании
CAST
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