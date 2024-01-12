Путин высоко оценил эффективность применения российских дронов в зоне СВО

Путин: в зоне СВО эффективно применяют как разведывательные, так и ударные дроны
МОСКВА, 11 января/ Радио Sputnik. Произведенные на Дальнем Востоке беспилотники эффективно применяются российской армией в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.
В четверг российский лидер встретился в Хабаровске с предпринимателями Дальнего Востока. Один из участников встречи рассказал о разработке модульной платформы для беспилотников, испытанной в зоне СВО. Путин, в свою очередь, высоко оценил качество российских дронов.
Путин подчеркнул, что России важно опережать противника в разработке БПЛА, поскольку это является основным методом ведения вооруженной борьбы. Использование дронов делает работу войск более эффективной, добавил российский лидер.