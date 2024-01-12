Путин высоко оценил эффективность применения российских дронов в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа.

Путин: в зоне СВО эффективно применяют как разведывательные, так и ударные дроны

МОСКВА, 11 января/ Радио Sputnik. Произведенные на Дальнем Востоке беспилотники эффективно применяются российской армией в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

В четверг российский лидер встретился в Хабаровске с предпринимателями Дальнего Востока. Один из участников встречи рассказал о разработке модульной платформы для беспилотников, испытанной в зоне СВО. Путин, в свою очередь, высоко оценил качество российских дронов.

"Продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, это всем хорошо известно, крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются", – цитирует РИА Новости президента.

Путин подчеркнул, что России важно опережать противника в разработке БПЛА, поскольку это является основным методом ведения вооруженной борьбы. Использование дронов делает работу войск более эффективной, добавил российский лидер.