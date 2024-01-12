"Калашников" выполнил поставку комплектов боевого снаряжения "Стрелок"

ЦАМТО, 11 января. ООО "Триада-ТКО" полностью выполнило обязательства по поставке 25 тыс. комплектов боевого снаряжения (КБС) "Стрелок" в адрес заказчика.

КБС "Стрелок" является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Комплект включает в себя бронежилет "Корсет плюс" с дополнительными модулями защиты, набор подсумков, рюкзак объемом 30 л.

Комплект обеспечивает противопульную защиту в грудной и спинной секции от винтовочных бронебойных патронов с пулей со стальным термоупрочненным сердечником, увеличенную площадь противоосколочной защиты более 135 кв. дм – 70% от площади тела. Бронеэлементы обладают повышенным уровнем противоосколочной стойкости – не менее 630 м/с.

Бронежилет в составе изделия обладает системой распределения веса, эффективно перенося часть веса бронежилета со спины и плеч на пояс и бедра пользователя. Конструкция изделия обеспечивает возможность самостоятельной регулировки положения бронезащиты на себе под комплект обмундирования в зависимости от времени года. Модульность комплекта обеспечивает возможность изменения конфигурации изделия под служебно-боевую задачу.

До передачи заказчику комплект прошел цикл испытаний, подтвердив полное соответствие защитных характеристик.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".