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ТАСС

Эксперт: США попали в ловушку на Украине, не осознав упадка собственной военной индустрии

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Французский историк Эммануэль Тодд
Французский историк Эммануэль Тодд.
Источник изображения: © AFP 2018 / Eric Feferberg

По мнению историка и антрополога Эмманюэля Тодда, "Запад обрек Украину на ужасные страдания, привив ей иллюзию, будто у него есть средства поддержать Киев в войне"

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты оказались в ловушке на Украине в результате самообмана по поводу прочности собственного промышленного потенциала. Об этом в интервью телеканалу BFMTV заявил историк и антрополог Эмманюэль Тодд.

"США попали в ловушку на Украине, оказавшись в центре противостояния с Россией. Причем эта ловушка образовалась из-за украинского национализма, иллюзий Вашингтона по поводу возможности исчезновения России и его неспособности увидеть разрушение собственного промышленного потенциала", - отметил он.

По его словам, "Запад обрек Украину на ужасные страдания, привив ей иллюзию, будто у него есть средства поддержать Киев в войне". "США сейчас заявляют, что собираются производить ракеты Patriot в Германии. Это, разумеется, вызвано тем, что они неспособны делать их сами, поскольку у них больше нет необходимого промышленного аппарата", - подчеркнул он.

Он считает, что "одна из целей Вашингтона - помешать сближению России и Германии". По словам исследователя, "США проводят курс геополитического террора". "Эта политика обречена на провал, - отметил он. - Запад проиграет".

Власть в США

Тодд убежден, что "на выходе из этой войны предстоит осознать, что мировые державы слабеют, их население сокращается". "США придется отказаться от имперских амбиций, уйти из Азии и всех остальных регионов, где они подпитывают конфликты", - полагает историк.

Тодд указал на деградацию правящей элиты в Соединенных Штатов. "Я подробно проанализировал настроения правящего слоя в США. У представителей этого класса нет никакой морали, они предпочитают только войну и деньги. Им хотелось бы ввергнуть в хаос Евразию", - подчеркнул Тодд. По его словам, "лучшее, что могло бы произойти для Европы - это уход США".

Исследователь считает опасным постоянное стремление Вашингтона к разжиганию конфликтов по всему миру. "В своей работе я предостерегаю от одержимости нигилизмом в США, которые постоянно ищут войну и насилие. Правящий класс потерял свою протестантскую матрицу, он не знает, куда идет, повсюду провоцируя конфликты", - заключил Эмманюэль Тодд.

Об Эмманюэле Тодде

Тодд - французский историк, социолог и антрополог. Центральными темами его работ являются новейшие проблемы демографии, экономическая стагнация развитых обществ, коллапс политических систем эпохи постмодерна. Одной из самых известных работ историка стала вышедшая в 1976 году его первая книга под названием "Окончательный крах", в которой он предсказал распад Советского Союза.

К настоящему времени 72-летний Тодд издал несколько десятков книг, многие из которых переведены на русский язык. Одна из них - вышедшая в 2002 году книга "После империи". В ней он предсказывал неспособность США утвердиться в качестве единственной мировой державы и предрекал им финансовый коллапс, который должен привести к потере ими экономического и политического лидерства. 

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