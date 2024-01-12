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Военное обозрение

Литовский президент Науседа пообещал Зеленскому передать для ВСУ броневики M577

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Источник изображения: topwar.ru

Литва пообещала Украине далее оказывать военную помощь, предоставив в начале этого года очередную партию вооружений. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа по итогам встречи с Зеленским.

Киевский царек совершает турне по прибалтийским республикам, стараясь выпросить у них хоть что-то из оружия, чтобы компенсировать прервавшийся поток из США и других европейских стран. В ходе встречи с литовским президентом Науседой Зеленский снова просил помощи, которую Литва пообещала предоставить, утвердив план военной помощи на 200 млн. евро, куда входит поставка вооружений, обучение украинских военных и т.д.

Мы и далее будем поддерживать (...) украинцев всеми средствами: военными, экономическими, политическими. В Совете обороны Литвы мы утвердили пакет долгосрочной военной поддержки Украины на 200 миллионов евро. Уже в январе снова отправим Украине амуницию, генераторы, системы детонирования, а в феврале - броневики М577

- заявил литовский президент.

В Киеве поприветствовали выделение Литвой 200 млн. евро на военную помощь ВСУ, но забыли добавить, что про эти 200 млн. Науседа говорил еще в августе 2022 года. Это общая сумма, которую Литва готова потратить на Украину с начала российской спецоперации и о ней литовцы постоянно говорят.

Впереди у Зеленского встречи с представителями Латвии и Эстонии, на которых он также будет клянчить военную помощь. Украинские эксперты из числа здравомыслящих уже заявили, что кроме пиара, хайпа и информационных поводов, данное балтийское турне ничего не принесёт. А времени найти деньги на продолжение войны остается найти все меньше.

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Страны
Латвия
Литва
США
Украина
Эстония
Продукция
M113 БТР
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