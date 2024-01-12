Финские дипломаты недовольны: Хельсинки теперь слепо следует за НАТО (Demokraatti, Финляндия)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 4 апреля 2023 года.

Финский политик Урпилайнен: страну превращают в "НАТО-Финляндию"

Финские дипломаты выразили недовольство политикой страны на Ближнем Востоке, пишет Demokraatti. По словам кандидата в президенты Ютты Урпилайнен, сближение с НАТО негативно сказывается на ее ценностях. Хельсинки теперь использует двойные стандарты в подходе к Тель-Авиву и Москве.

Семьдесят девять сотрудников МИД Финляндии направили министру иностранных дел Элине Валтонен (Elina Valtonen) письмо о том, что Финляндия должна потребовать прекращения огня в Газе, а также осудить несоразмерное применение силы со стороны Израиля и возможные нарушения международного права в Газе.

Кандидат на пост президента от Социал-демократической партии Ютта Урпилайнен (Jutta Urpilainen) подчеркнула, что выдвинула свою кандидатуру для того, чтобы Финляндия могла придерживаться своих ценностей как во внутренней, так и во внешней политике.

По ее словам, на международной арене Финляндию хотят превратить в "НАТО-Финляндию", что может сказаться на ценностях страны во внешней политике в соответствии с предполагаемыми ожиданиями. В частности, это проявляется в политике, касающейся Ближнего Востока: в ходе голосования в ООН Финляндия заняла позицию, отличную, к примеру, от позиции Норвегии.

"Я согласна с президентом республики, что разговоры о “НАТО-Финляндии” сейчас создают ложные ожидания от внешней политики Финляндии. Использование приставки “НАТО” может привести к крайностям в изменении наших принципов или к излишней осторожности в следовании нашим собственным ценностям. Кроме этого, исследователи подчеркивают: мы не можем гнаться за ведущими странами НАТО, у нас должны быть свои ценности, в рамках которых мы действуем".

"Мы не должны придерживаться заявленных или предполагаемых принципов великих держав, которые не являются для Финляндии естественными. Мы имеем право сохранять здоровую самооценку и считать свою линию в вопросах защиты международного права и многостороннего сотрудничества правильной сейчас и в дальнейшем", — уверена Урпилайнен.

По мнению Ютты Урпилайнен, письмо финских дипломатов следует трактовать так же.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Josep Borrell) является одним из ведущих защитников европейских ценностей в обсуждении процессов на Ближнем Востоке. По сравнению с его позицией реакция Финляндии на ситуацию в Газе была колеблющейся: требования о прекращении огня выдвигаются очень осторожно, хотя необходимость в них очевидна, а страдания гражданского населения совершенно несоразмерны".

По мнению Ютты Урпилайнен, Финляндия могла бы с самого начала подчеркнуть право Израиля на защиту от терроризма, и в то же время потребовать от страны защиты гражданского населения и соблюдения правил ведения военных действий.

"Письмо, составленное с участием такого большого количества дипломатов, является весьма исключительным событием по меркам Финляндии. Оно должно вызвать более широкую дискуссию о том, что последовательность в соблюдении ценностей в нашей внешней политике является важным условием для сохранения доверия к нам".

По мнению Урпилайнен, тот факт, что около 80 сотрудников МИД сочли необходимым поступить именно таким образом, свидетельствует о трех вещах.

Во-первых, Финляндия не может позволить себе поверхностный подход к конфликту между Израилем и сектором Газа, который рискует перерасти в более широкий конфликт на Ближнем Востоке и стать масштабной человеческой трагедией. Во-вторых, расширение конфликта также может стать серьезной угрозой безопасности Финляндии и Европы в виде нового кризиса беженцев и растущей угрозы терроризма. В-третьих, Финляндия должна всегда защищать сложную систему, основанную на правилах, и международное гуманитарное право, чтобы Финляндию нельзя было обвинить в двойных стандартах.

"Неустойчивость в защите международного права в политике Финляндии на Ближнем Востоке подрывает доверие к нашим ценностям, ведь мы осуждаем действия России на Украине. Если мы требуем, чтобы Россия соблюдала гуманитарные принципы в военных действиях, мы должны осмелиться потребовать того же от Израиля, хотя Израиль во многом является нашим партнером и союзником. Найти убедительные оправдания для двойных стандартов во внешней политике довольно трудно. Критерии должны быть одинаковыми для всех".