Республика Корея намерена в 2024 году начать производство истребителя KF-21

ЦАМТО, 11 января. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) 10 января сообщило, что в 2024 году, в соответствии с ранее озвученными планами, начнется производство перспективного истребителя KF-21 для ВВС страны.

Как сообщает Korea Herald со ссылкой на представителя DAPA, агентство намерено подписать с компанией Korea Aerospace Industries Ltd. контракт на поставку самолетов в течение первой половины года.

DAPA сообщило, что все шесть собранных на текущий момент опытных образцов KF-21 успешно прошли испытательные полеты, в т.ч. на сверхзвуковой скорости и с применением вооружений.

Испытания прототипов будут продолжены и в этом году. Так, один из них в течение февраля будет проходить оценку в экстремальных погодных условиях в испытательном центре в Сосане, в 98 км к юго-западу от Сеула.

Как сообщал ЦАМТО, KAI приступила к разработке национального двухдвигательного многоцелевого боевого самолета в декабре 2015 года. Первый опытный образец выполнил первый полет 19 июля 2022 года.

Программа разработки KF-X (KF-21) предусматривает постройку шести опытных образцов, которые в течение четырех лет будут проходить испытания. До перехода программы на этап серийного производства эти самолеты должны совершить 2200 вылетов. Завершить разработку предполагается к середине 2026 года.

Серийное производство самолета планируется осуществлять в течение 2026-2032 гг. Согласно планам, первые серийные самолеты получат ограниченный набор вооружений, а полным спектром ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" смогут оснащаться истребители, производимые с 2029 года. Первые 120 ед. KF-X будут поставлены ВВС Республики Корея для замены устаревших F-4E "Фантом" и F-5E "Тайгер-2".

В разработке KF-X также участвует Индонезия. В соответствии с начальным соглашением, подписанным двумя странами в 2015 году, Индонезия приняла на себя обязательство оплатить 20% общих затрат на создание истребителя, которые, по оценкам, составляют около 8,8 трлн. вон (7,9 млрд. долл. на момент начала программы). Правительство Республики Корея профинансирует 60% расходов, а KAI покроет оставшиеся 20%. В обмен на инвестиции Индонезия получит доступ к технологиям и "ноу-хау", разработанным в рамках программы, а также право на приобретение истребителей. В настоящее время власти Индонезии испытывают проблемы с финансированием своей доли участия. Объем задолженности составляет около 1 трлн. вон. Представители DAPA ведут переговоры с Джакартой о представлении обновленного графика платежей.