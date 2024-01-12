Работников "Уралвагонзавода" наградили за поставку в войска танков Т-90М

Танк Т-90М "Прорыв" на полигоне в тыловом районе специальной военной операции.

На УВЗ наградили 3200 работников за своевременную поставку в войска танков Т-90М

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более трех тысяч работников "Уралвагонзавода" награждены за своевременное выполнение госконтракта на поставку в войска танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, сообщили в пресс-службе завода.

"Свыше 3200 работников "Уралвагонзавода" (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех") удостоены в 2023 году наград различного уровня за ударный труд и выполнение важнейших государственных задач", - говорится в сообщении.

Уточняется, что коллектив предприятия "качественно и своевременно" выполнил масштабные государственные контракты на поставку в войска танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М и в кратчайшие сроки освоил их серийное производство.

Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости заявил, что Т-90М "Прорыв" является лучшим выпускаемым серийно и стоящим на вооружении танком в мире.

Танк Т-90М "Прорыв" - глубокая модернизация Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием – пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.