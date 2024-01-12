Сталин хвалил чешских артиллеристов. Теперь они хотят сражаться с Россией (Lidovky, Чехия)

Lidovky: чешская армия готовится к войне на восточном фланге НАТО против России

Концепция НАТО предусматривает высокую вероятность боев на северо-востоке Польши и в Прибалтике, пишет Lidovky. Чешские вооруженные соединения готовятся к этому, в том числе в рамках миссии в Литве, и очень гордятся уровнем своей подготовки, ведь в свое время их отмечал Сталин. Теперь же они на другой стороне.

Отследить, куда сегодня отправляют чешских солдат, уже непросто. Миссий вдоль восточной границы Североатлантического альянса развернуто сразу несколько, и некоторые, как, например, обучение украинских военнослужащих в Польше в рамках мобильной части европейской миссии военной помощи EUMAM, частично засекречены.

Другие, например, применение трех чешских вертолетов в Польше, освещаются в специализированных СМИ, а мейнстрим ими особо не интересуется. Тем не менее кое-что получило большую огласку: речь о миссии артиллеристов из Йинца, которые отправляются в Литву вместе с тяжелой техникой — несколькими самоходными пушками-гаубицами "Дана".

"Впервые со времен Второй мировой войны это соединение будет выполнять задачи, применяя артиллерийскую технику и боеприпасы", — цитируются на сайте Министерства обороны Чешской Республики слова командующего 13-м артиллерийским полком полковника Яна Цифки.

И в символическом, и в буквальном смысле чешская армия отправляет за рубеж свою самую тяжелую артиллерию. Это подтверждает доверие, которым чешская армия пользуется у своих партнеров. Кроме того, это дает представление о будущем применении чешских соединений.

Награда от Сталина

13-й артиллерийский полк носит название Ясельского, что отражает исторический парадокс. Зимой 1945 года это название Иосиф Виссарионович Сталин присвоил трем из пяти чехословацким артиллерийским полкам, которые участвовали в битве при польском городе Ясло. В Советском Союзе Чехословацкий армейский корпус, который тогда быстро разрастался, прежде всего, за счет краевых меньшинств на освобожденных территориях (волынские чехи), формировал сильную артиллерию.

Были созданы пять полков, оснащенных самой передовой для своего времени техникой, в основном гаубицами калибра 122 мм и 152 мм, пушками калибра 76,2 мм и минометами калибра 120 мм, а в качестве тягачей использовались преимущественно "Студебекеры" и "Доджи" американского производства. Для боев под Ясло их направили по просьбе СССР в декабре 1944 года, отделив от ядра корпуса, который держал оборону на реке Ондаве. Советской армии требовалась помощь в одной из частей Висло-Одерской операции, в ходе которой советские войска прошли всю Польшу до Германии и сформировали плацдарм для окончательного удара по Берлину.

Чехословацкие артиллеристы и танкисты внесли свой вклад 15 и 16 января в победу СССР в этом эпизоде и получили награды от Сталина. С 1948 года 15 января отмечался день артиллериста. Однако артиллеристы отличились во время войны еще несколько раз, но впоследствии ни один подобный исторический эпизод не привлек особого внимания.

Когда в 90-е годы армию реформировали, то высказывались предложения просто упразднить артиллерию, как и танковые войска. Но в итоге оба рода войск сохранились в минимальных масштабах. В первое десятилетие XXI века, когда политическое руководство продвигало идею армии как экспедиционного корпуса для операций типа Афганистана, эти рода войск не вызывали интереса. Только 2014 год и первые этапы российской спецоперации на Украине на Донбассе, когда танки и артиллерия превратились в один из главных элементов конфликта, показали, что все может быть совершенно иначе.

Следующие десять лет только подтвердили это. К одним из самых необходимых типов вооружений, которые Украина просит у Запада, относятся танки, артиллерия, снаряды большого калибра. На некоторых участках фронта пехота не участвует в боях неделями, зато все время работают артиллеристы и совершают вылазки танки.

Армия — в бой

В Литве чехи сменят или дополнят немецкую артиллерию с установками "Панцергаубитце 2000". Наши солдаты могут рассчитывать на частые стрельбы на полигоне под городком Пабраде. Правда, им придется привезти собственные боеприпасы, потому что гаубица "Дана" — это еще старое оружие (хотя и модернизированное) советского типа, и поэтому его калибр 152 мм не соответствует натовскому стандарту 155 мм.

Операцией командует немецкий бундесвер, и ее ядро образуют его танки и пехота. Конечно, то, что немцы пустят в свой "район" другие тяжелые вооружения, является проявлением определенного признания. Безусловно, это заслуга тех подразделений, которые присутствовали там раньше: зенитчики с комплексами RBS-70 из Стракониц и химики из Либереца.

Ничего революционного тут нет, и в соседней Латвии уже служили словацкие артиллеристы с гаубицами "Зузана", 155-мм преемницами "Даны". Тем не менее определенное значение эта миссия имеет. Кроме того, своей первой миссии сейчас дожидаются танкисты, которые учатся управлять новыми немецкими леопардами. Что касается артиллеристов, то в ближайшие годы они должны получить французские гаубицы "Цезарь", очень хорошо зарекомендовавшие себя на Украине. Таким образом, чешская армия станет полноценным участником "тяжелых операций" Североатлантического альянса.

Концепция НАТО предусматривает высокую вероятность боев на северо-востоке Польши и в Прибалтике. Ввиду растущей агрессивности и потенциала России подобная война действительно крайне вероятна. Возможны и другие сценарии, например, участие в обороне Украины или Скандинавии. Как мы видим сегодня, чешская армия в этом сыграла бы полноценную роль. Правда, есть небольшой исторический парадокс в том, что с врагом, выстраивающим свою идеологию на сталинском прошлом, воевало бы соединение, когда-то награжденное Сталиным.

Автор: Томаш Влах (Tomáš Vlach)