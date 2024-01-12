В случае, если Россия победит в вооруженном конфликте на Украине, а в этом вряд ли стоит сомневаться, США придется еще более активно вооружать и оснащать страны, находящиеся на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом рассуждает аналитик американского исследовательского центра Lexington Institute Сара Уайт.

По мнению аналитика, речь идет о шести странах, в числе которых – не только Польша, Румыния и страны Прибалтики, но и Финляндия. Уайт считает, что первым претендентом на американскую военную помощь станет именно Финляндия. Это обусловлено протяженностью границы страны с Российской Федерацией. Основываясь на этом факторе, считает американский аналитик, США передадут Финляндии вооружение для «противостояния России».

В первую очередь, Соединенные Штаты могут поставить Финляндии основные боевые танки M1A1 Abrams. Кроме того, в обозримом будущем военно-воздушные силы Финляндии получат на вооружение 64 американских истребителя F-35A. Поставляется Финляндии и другое американское вооружение.

Напомним, что 4 апреля 2023 года Финляндию официально приняли в состав Североатлантического альянса. Таким образом, она стала 31-м участником НАТО. Из-за вступления в альянс Финляндии, граница западного военно-политического блока с Россией увеличилась почти на 1,3 тыс. км. Это обстоятельство заставляет американскую администрацию проявлять повышенное внимание к усилению боевого потенциала финской армии.

Впрочем, вряд ли сами граждане Финляндии, привыкшие жить десятилетиями в мирной и расслабленной атмосфере, испытывают удовлетворенность по поводу усиливающейся милитаризации своей страны, сохранявшей нейтралитет даже во время холодной войны.