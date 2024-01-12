"Калашников": по итогам 2023 года производство спецтехники выросло на 45%

ЦАМТО, 11 января. В 2023 году АО "Концерн "Калашников" успешно выполнило поставки изделий "Вихрь-1", "Стрела", узлов и блоков управляемых артиллерийских снарядов, провело работы по освоению новой высокоточной техники.

Объем производства в дивизионе спецтехники увеличился на 45%. Заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет "Вихрь-1" в адрес дружественного государства.

В минувшем году было открыто новое производство – дивизион специальных машин. Он выпускает БЛА, комплексы для высокоточного поражения удаленных одиночных и групповых наземных объектов противника, наземные средства их запуска, контрольно-проверочные машины, средства технического обслуживания и ремонта техники специального назначения.

Дивизион выполнил государственный контракт на поставку управляемых боеприпасов и наземных средств запуска комплекса 9К135 (БЛА "КУБ"). Осуществлены работы по созданию модернизированной версии управляемого боеприпаса "КУБ".

В сжатые сроки проведены разработка, испытания и освоение серийного производства усовершенствованного изделия, после чего в декабре 2023 года первая партия модернизированных управляемых боеприпасов с боевой частью повышенного могущества отгружена заказчику в соответствии с условиями государственного контракта. Одновременно дивизион успешно ведет разработку новых комплексов "КУБ" и их составных частей.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".