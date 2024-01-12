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РИА Новости

Противотанковые ракеты "Вихрь-1" поставят за рубеж

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Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время испытания управляемых ракет "Вихрь"
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время испытания управляемых ракет "Вихрь".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"

"Калашников" поставит ракеты "Вихрь-1" одному из дружественных государств

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Концерн "Калашников" в 2023 году заключил экспортный контракт на поставку противотанковых ракет "Вихрь-1" дружественному государству, сообщили в пресс-службе компании.

"В 2023 году АО "Концерн "Калашников" успешно выполнило поставки изделий "Вихрь–1", "Стрела", узлов и блоков управляемых артиллерийских снарядов, провело работы по освоению новой высокоточной техники. Объем производства в дивизионе спецтехники увеличился на 45%. Заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет "Вихрь-1" в адрес дружественного государства", - говорится в сообщении.

В концерне напомнили что в минувшем году было открыто новое производство — дивизион специальных машин. Он выпускает, в частности, дроны, комплексы для высокоточного поражения удаленных одиночных и групповых наземных объектов противника, наземные средства их запуска.

"Дивизион выполнил государственный контракт на поставку управляемых боеприпасов и наземных средств запуска комплекса 9К135 (БЛА "КУБ"). Осуществлены работы по созданию модернизированной версии управляемого боеприпаса "КУБ". В сжатые сроки проведены разработка, испытания и освоение серийного производства усовершенствованного изделия, после чего в декабре 2023 года первая партия модернизированных управляемых боеприпасов с боевой частью повышенного могущества отгружена заказчику в соответствии с условиями государственного контракта. Одновременно дивизион успешно ведет разработку новых комплексов "КУБ" и их составных частей", - рассказали в компании.

Управляемые ракеты "Вихрь–1" предназначены для поражения бронетехники и укреплений противника, движущихся наземных и малоскоростных воздушных целей на дальности до 10 километров. Носителями ракет являются разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Скорость ракеты превышает 600 метров в секунду.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Вихрь-1
Ка-52
Корнет
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