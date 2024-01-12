Путин заявил об эффективности российских разведсистем в зоне СВО

Путин: все разведсистемы, включая дроны, в зоне СВО применяются эффективно

ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Все российские БПЛА, включая ударные и разведывательные, в ходе специальной военной операции применяются эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг он во время поездки в Хабаровск встретился с дальневосточными предпринимателями.

"Продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, это всем хорошо известно, крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются", - сказал Путин, обращаясь к одному из участников встречи, рассказавшему о разработке модульной платформы для БПЛА, испытанной в зоне СВО.

Президент напомнил, что 1 января встречался с бойцами с разных участков фронта. "Один из них как раз занимается использованием беспилотников. Очень эффективно работают", - добавил он.

Путин также отметил, что России в разработке беспилотных летательных аппаратов важно опережать противника и быть на шаг впереди. "И у вас, у ваших коллег это получается сегодня... И вы делаете это, уже делаете", - заявил Путин, говоря о развитии БПЛА.

"Это один из современных способов ведения вооруженной борьбы, который корректирует все другие, и во взаимодействии с видами и родами вооруженных сил связывает, делает их более эффективными - и контрбатарейную борьбу, и разведку", - подчеркнул он.