Войти
РИА Новости

Путин заявил об эффективности российских разведсистем в зоне СВО

696
0
0
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Путин: все разведсистемы, включая дроны, в зоне СВО применяются эффективно

ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Все российские БПЛА, включая ударные и разведывательные, в ходе специальной военной операции применяются эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг он во время поездки в Хабаровск встретился с дальневосточными предпринимателями.

"Продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, это всем хорошо известно, крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются", - сказал Путин, обращаясь к одному из участников встречи, рассказавшему о разработке модульной платформы для БПЛА, испытанной в зоне СВО.

Президент напомнил, что 1 января встречался с бойцами с разных участков фронта. "Один из них как раз занимается использованием беспилотников. Очень эффективно работают", - добавил он.

Путин также отметил, что России в разработке беспилотных летательных аппаратов важно опережать противника и быть на шаг впереди. "И у вас, у ваших коллег это получается сегодня... И вы делаете это, уже делаете", - заявил Путин, говоря о развитии БПЛА.

"Это один из современных способов ведения вооруженной борьбы, который корректирует все другие, и во взаимодействии с видами и родами вооруженных сил связывает, делает их более эффективными - и контрбатарейную борьбу, и разведку", - подчеркнул он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.11.2023
"Пора идти на сделку». Запад обсуждает с Киевом, чем придется пожертвовать ради мира с Москвой
01.08.2023
Путин бросил вызов США
01.08.2023
Провал манипуляторов: Запад использовал Украину, но и сам попал впросак
18.09.2017
Проект 2020: война в Восточной Европе
21.09.2015
Путин требует обеспечить финансовую стабильность предприятий ОПК
08.07.2013
"Большой брат" будет наблюдать за Универсиадой с беспилотников
08.02.2010
"Аист" счастья не принес
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 00:01
  • 58206
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 23:25
  • 1
СМИ: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз
  • 12.01 23:21
  • 1
Медведев заявил, что попытки ВСУ уничтожить пусковые установки спровоцируют ядерный удар
  • 12.01 23:19
  • 1
"Возврат к здравому смыслу". Какие реформы необходимы российской армии на фоне СВО
  • 12.01 17:07
  • 11
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 12.01 14:01
  • 0
Американская экспансия в Скандинавию началась
  • 12.01 13:52
  • 343
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.01 06:48
  • 0
О ВМФ России
  • 12.01 05:22
  • 4
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 12.01 01:45
  • 2
WP: отказ Шольца от поставок Киеву Taurus демонстрирует двойственность Запада
  • 11.01 21:02
  • 2
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 11.01 13:34
  • 1
Какая судьба ждет ракеты ЗРК С-200 Беларуси и России, способные нести ядерную БЧ
  • 11.01 12:06
  • 1
Швеция выделила Молдавии и Грузии по полмиллиона долларов на военные нужды
  • 11.01 04:56
  • 0
Будет ли Россия пытаться "захватить" б. Украину?
  • 11.01 03:21
  • 2
Военные приготовления НАТО