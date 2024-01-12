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ТАСС

В Новосибирской области разработали морской разведывательный дрон

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Флаг ВМФ РФ на боевом корабле
Флаг ВМФ РФ на боевом корабле.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Проект был представлен в рамках конкурса, учредителем которого является Главное командование Военно-морского флота РФ

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Дрон для высокопроизводительной системы поиска и разведки в море разработал в рамках конкурса Минобороны РФ ученик Казачьего кадетского корпуса в Новосибирской области Иван Бороздин. Об этом сообщили в учреждении.

"Беспилотная платформа "Викинг" обеспечивает возможность построения недорогой высокопроизводительной системы поиска и разведки в море, в интересах ВМФ, геологоразведки и спасения в море. Используются только имеющиеся отечественные технологии и материалы", - приводится в сообщении доклад Бороздина.

Проект был представлен в рамках конкурса, учредителем которого является Главное командование Военно-морского флота РФ. В рамках создания разработчик произвел полный цикл работ: от расчетов и чертежей до изготовления самого дрона. Кроме этого, были проведены полевые испытания. "За время испытаний модель показала хорошие летные данные. Была доработана конструкция планера", - говорится в докладе.

Уточняется, что производительность разработанного дрона в режиме разведки превышает производительность специализированного самолета противолодочной обороны (ПЛО) Boeing P-8 Poseidon (патрульный противолодочный самолет). "Самолет ПЛО Ту-142 может нести более 100 дронов и за один вылет обследовать акваторию, эквивалентную площади Баренцева моря", - уточняется в докладе разработчика. 

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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Ту-142
Компании
Boeing
Минoбороны РФ
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