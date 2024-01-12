Войти
ТАСС

Китай впервые запустил коммерческую ракету-носитель Gravity-1 с тремя спутниками

649
0
0
Gravity-1
Gravity-1.
Источник изображения: Wang Xiaoyu

Для этого была использована платформа в Желтом море, расположенная в акватории недалеко от города Хайян

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Центр запусков космодрома Тайюань впервые осуществил запуск китайской коммерческой ракеты-носителя Gravity-1. Об этом сообщила газета "Китайская космонавтика" ("Чжунго хантяньбао").

Как уточняется в сообщении, опубликованном на странице издания в социальной сети WeChat, вывод трех спутников Yunyao-1 осуществлен в 13:30 по пекинскому времени (08:30 мск). Для этого была использована платформа в Желтом море, расположенная в акватории недалеко от города Хайян (восточная провинция Шаньдун).

На этот раз, как отмечается, Китай запустил космические аппараты номер 18, 19 и 20 группировки Yunyao, которую планируется расширить до 90 спутников. Они предназначены для наблюдения за погодой и изменениями в атмосфере Земли.

Трехступенчатая Gravity-1 имеет диаметр обтекателя 4,2 м. Она достигает примерно 30 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 6,5 т полезного груза (4,2 тонны на солнечно-синхронную орбиту). Как утверждают разработчики, это самая мощная твердотопливная ракета в мире.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Тип 001А
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
28.04.2021
СМИ: Китай запустил девять коммерческих спутников
25.05.2020
Источником питания нового лунохода будет лазер. Как это работает?
12.07.2019
China Daily (Китай): жизнь на Марсе? Это будем мы!
22.05.2018
Все ниже и ниже
31.08.2016
Кто следующий на Луну?
24.08.2016
Второе рождение сверхтяжелой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 00:01
  • 58206
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 23:25
  • 1
СМИ: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз
  • 12.01 23:21
  • 1
Медведев заявил, что попытки ВСУ уничтожить пусковые установки спровоцируют ядерный удар
  • 12.01 23:19
  • 1
"Возврат к здравому смыслу". Какие реформы необходимы российской армии на фоне СВО
  • 12.01 17:07
  • 11
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 12.01 14:01
  • 0
Американская экспансия в Скандинавию началась
  • 12.01 13:52
  • 343
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.01 06:48
  • 0
О ВМФ России
  • 12.01 05:22
  • 4
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 12.01 01:45
  • 2
WP: отказ Шольца от поставок Киеву Taurus демонстрирует двойственность Запада
  • 11.01 21:02
  • 2
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 11.01 13:34
  • 1
Какая судьба ждет ракеты ЗРК С-200 Беларуси и России, способные нести ядерную БЧ
  • 11.01 12:06
  • 1
Швеция выделила Молдавии и Грузии по полмиллиона долларов на военные нужды
  • 11.01 04:56
  • 0
Будет ли Россия пытаться "захватить" б. Украину?
  • 11.01 03:21
  • 2
Военные приготовления НАТО