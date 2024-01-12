Китай впервые запустил коммерческую ракету-носитель Gravity-1 с тремя спутниками

Для этого была использована платформа в Желтом море, расположенная в акватории недалеко от города Хайян

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Центр запусков космодрома Тайюань впервые осуществил запуск китайской коммерческой ракеты-носителя Gravity-1. Об этом сообщила газета "Китайская космонавтика" ("Чжунго хантяньбао").

Как уточняется в сообщении, опубликованном на странице издания в социальной сети WeChat, вывод трех спутников Yunyao-1 осуществлен в 13:30 по пекинскому времени (08:30 мск). Для этого была использована платформа в Желтом море, расположенная в акватории недалеко от города Хайян (восточная провинция Шаньдун).

На этот раз, как отмечается, Китай запустил космические аппараты номер 18, 19 и 20 группировки Yunyao, которую планируется расширить до 90 спутников. Они предназначены для наблюдения за погодой и изменениями в атмосфере Земли.

Трехступенчатая Gravity-1 имеет диаметр обтекателя 4,2 м. Она достигает примерно 30 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 6,5 т полезного груза (4,2 тонны на солнечно-синхронную орбиту). Как утверждают разработчики, это самая мощная твердотопливная ракета в мире.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков.