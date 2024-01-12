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ЦАМТО

Командование ВВС Пакистана намерено закупить истребители FC-31

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Shenyang FC-31
Shenyang FC-31.
Источник изображения: wikipedia

ЦАМТО, 11 января. Командование ВВС Пакистана намерено приобрести новые малозаметные истребители пятого поколения FC-31 китайского производства.

Как сообщает Defense News, командующий ВВС Пакистана главный маршал авиации Захир Ахмед Бабер Сидху, выступая 2 января на церемонии принятия на вооружение новой авиатехники, в т.ч. истребителей J-10C, заявил, что FC-31 поступят на вооружение пакистанских ВВС в ближайшем будущем.

Командование ВВС Пакистана не ответило на запрос Defense News о сроках приобретения и количестве закупаемых самолетов, а также как может повлиять покупка на проявленный ранее Пакистаном интерес к разрабатываемому в Турции истребителю Kaan.

По заявлению эксперта Королевского объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка, из-за недостатка информации пока трудно прогнозировать, как эта покупка может повлиять на военный баланс между Пакистаном и Индией. По его оценке, многое будет зависеть от сроков поставки, реального уровня малозаметности, а также установленных на самолете средств обнаружения и комплекта вооружения.

Тем не менее, по мнению эксперта по вооруженным силам Китая Вашингтонского Международного центра по оценке и стратегии (International Assessment and Strategy Center) Ричарда Фишера, продажа истребителей FC-31 Пакистану имеет большое значение для Пекина. Совместная закупка обеспечит субсидирование разработки, а затем поддержку производства тяжелого истребителя пятого поколения J-20 и "защищает" пакистанский рынок от перспективных европейских и турецких разработок.

Изначально целью программы FC-31/J-35 являлось оснащение ВВС НОАК более дешевым истребителем пятого поколения для увеличения численности истребительного флота и конкурирования на международном рынке с F-35 и европейскими самолетами поколения "4+".

При этом, по мнению аналитика и бывшего пилота ВВС Пакистана Кайсера Туфала, у намерений Пакистана есть и обратная сторона. Во-первых, покупка слишком большого количества типов истребителей невыгодна с точки зрения обучения и обслуживания. Во-вторых, экономические перспективы страны не столь радужные и расходы на оборону потребуется резко сократить. По его мнению, комбинация JF-17, J-10 и F-16 позволяет адекватно выполнять задачу обеспечения превосходства в воздухе. Потребность же в малозаметных платформах можно удовлетворить за счет покупки БЛА.

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